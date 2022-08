TIDENES BARNEBOK-KARAKTER: Maria Parrs Tonje Glimmerdal er blant karakterene i finaleheatet. Stem frem din favoritt her.

– Eg putta inn i Tonje alle dei eigenskapane eg skulle ønskje eg hadde sjølv, både då eg var barn og no,sier Maria Parr.

Hennes barnebokkarakter Tonje Glimmerdal er blant karakterene i finaleheatet i kåringen Tidenes norske barnebok-karakter. Men hvorfor tror Parr nettopp hennes karakter er så populær hos leserne?

– Ho er ærleg og modig og empatisk, og det svingar alltid rundt henne. Det må vel ha noko med det å gjere, kanskje?

– Ein herleg luksus

Maria Parr debuterte med Vaffelhjarte i 2005, og fikk sitt store gjennombrudd med Tonje Glimmerdal i 2009, som hun fikk Brageprisen, Teskjekjerringprisen og Kritikerprisen for.

– Hva skriver du på nå?

– Eg har vore ute i ein lang barselpermisjon og er i ein fin fase der det handlar mest om å skrive seg inn igjen i ein tone og ein konsentrasjon som har vore fråverande lenge. Det er kjennest som ein herleg luksus å få sette seg på loftet i fred og ro nokre timar kvar dag. Så får vi sjå kva som kjem ut av det.

Velger seg bukkene

Men hvilken karakter mener Parr er tidenes beste norske barnebok-karakter?

– Tidenes? Det er lang tid. Det er så lang tid at eg blir freista til å sjå på kva slags karakterer som bitt saman nesten alle barndomar. Og då trur eg rett og slett eg må svare dei tre bukkane Bruse. Både dei som har vandra til seters i hundrevis av år, og dei som herjar rundt i Bjørn Rørvik og Gry Moursund sitt fantastiske univers, sier Parr, og legger til:

– For barn i dag kjem kanskje dei siste først; badelandbukkane blir referanse for dei klassiske bukkane. Og for oldemor, som kanskje lærte eventyret om bukkane av si bestemor som lærte det av si, så gir kanskje barn si entusiasme for Rørvik sine bukkar gi ei herleg kjensle av at noko står seg til evig tid.

