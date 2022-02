Blir Kagges skjønnlitterære sjef

Vidar Strøm Fallrø skal lede Kagge Forlags nye skjønnlitterære satsing.

Vidar Strøm Fallrø blir sjefredaktør for skjønnlitteratur i Kagge Forlag. Han kommer fra stillingen som forlagsredaktør for oversatt skjønnlitteratur i Aschehoug Forlag, der han har jobbet i ulike stillinger siden 2009. Han har blant annet vært med på å bygge opp suksessforfatterskapene til Maja Lunde, Helga Flatland, Simon Stranger, Aslak Nore, Jussi Adler Olsen, Jens Henrik Jenssen og Stefan Ahnhem. I Kagge Forlag vil han få ansvar for både norsk og oversatt skjønnlitteratur for voksne og barn.

– Jeg er stolt og glad når jeg nå blir en del av Kagge Forlag, som har imponert meg lenge. De har tatt lederposisjon på sakprosafeltet med kvalitet og teft i en årrekke. Nå skal det satses stort også på skjønnlitteraturen. Fundamentet ligger der allerede, med strålende forfattere og suksesser for både barn og voksne. Jeg gleder meg enormt til å ta fatt på arbeidet, og videreutvikle dette sammen med en idérik, engasjert og svært dyktig gjeng. I samarbeid med danske Politiken og svenske Polaris har Kagge skjønnlitteratur store ambisjoner og vil bli en skandinavisk kraft å regne med, sier Vidar Strøm Fallrø.

Ny, skjønnlitterær satsing

Da danske Politiken sist høst kjøpte 70% av Kagge Forlag, uttalte de at Kagge Forlag skal vokse på skjønnlitteratur. Til å lede denne satsingen har forlaget nå altså ansatt Vidar Strøm Fallrø som sjefredaktør.

– Vidar Strøm Fallrø er rett og slett perfekt som leder av vår nye skjønnlitterære satsning. Han har en unik teft for de gode historiene, samtidig som han har både erfaringen og energien som løfter forfatterne til nye høyder. I Kagge Forlag blir han også en del av en skandinavisk forlagsredaksjon med kraft i seg til å skape de virkelig store internasjonale forfatterskapene. Vi gleder oss vilt til å få ham i gang her hos oss! sier Jorunn Sandsmark, forlagssjef i Kagge Forlag.

Fallrø tiltrer stillingen 1. juni.