2021-TALLENE: Betydelig nedgang for Kagge.

Bok365 har tidligere meldt 2021-omsetningen til Kagge Forlag, en omsetning som falt betydelig fra 113 millioner kroner i 2020 – til kun 83 millioner i 2021. Vi må fem år tilbake i tid for å finne et lavere totalsalg hos forlaget.

Driftsresultatet falt samtidig fra 20 millioner i 2020, til kun 4,2 millioner i 2021. I regnskapet hentet man så 8 millioner i finansinntekt fra det heleide datterforlaget JM Stenersen, noe som bragte bunnlinja opp på 12 millioner før skatt.

J M Stenersen (JMS) leverte på sin side i linje med året før: 22 millioner i omsetning. Dette med et positivt driftsresultat på 5,2 millioner – altså høyere enn hos morforlaget.

Da vi tidligere i sommer spurte den den gang avtroppende forlagssjef Jorunn Sandsmark om salgsnedgangen, svarte hun avvæpnende at nedgangen primært var et resultat av det eksepsjonelt gode resultatet for 2020:

– 2020 var et eksepsjonelt godt år for både Kagge og JMS. 2021 var også et godt år for oss, med mange sterke titler. Men det er ikke hvert år man får slike monsterselgere som vi hadde i 2020, og det gjenspeiles i omsetningen vår – og dermed også markedsandelen. Vi har en sterk liste til høsten, som vi tror vil bringe oss oppover på bransjestatistikken igjen.

Kagge Forlag eies nå 70 prosent av det danske forlagshuset JP Politiken. Resterende 30 prosent eies av Erling Kagge.

Rett for sommeren i år overtok Tuva Ørbeck Sørheim som forlegger i Kagge.

