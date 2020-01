Wisting nominert til «krimsjangerens Oscar»

Første episode av den norske Viaplay-serien Wisting er nominert til Edgar-prisen for årets beste TV-manus.

Som eneste norske TV-bidrag i prisutdelingens historie er første episode av Viaplays krimserie Wisting nominert til «Beste episodemanus til TV-serie» av juryen for den årlige Edgar-prisen, oppkalt etter den kjente amerikanske forfatteren Edgar Allan Poe.

Jørn Lier Horst er fornøyd med at enda flere nå får muligheten til å bli kjent med bøkene hans om William Wisting:

– Jeg er både stolt og glad for at så mange mennesker verden over nå får bli kjent med Wisting gjennom Sven Nordin, og Trygve Allister Diesen sin regi. En Edgar-nominasjon er en solid bekreftelse på det kvalitetsarbeidet de har lagt ned.

Prisutdelingen kalles krimsjangerens Oscar, og blant tidligere vinnere i TV-kategorien finner vi ikoniske serier som Fargo, Sherlock, Homeland og The Sopranos. Serieskaperne Trygve Allister Diesen og Kathrine Vale Zeiner er i ekstase over nominasjonen:

­– Akkurat nå går smilet nesten helt rundt. Målet var hele tiden å lage en norsk serie som også skulle ut i verden. Men å bli Edgar-nominert har vi aldri våget drømme om en gang, vi visste ikke en gang at det var mulig. Og når vi ser hvem som har vunnet før, blir det enda morsommere, sier serieskaperne Kathrine Valen Zeiner og Trygve Allister Diesen.

Suksess i utlandet

​Krimserien har blitt lagt merke til i utlandet, og i oktober i fjor ble det kjent at den britiske kanalen BBC hadde kjøpt rettighetene til serien. Ifølge serieskaperne Diesen og Zeiner har det vært en takknemlig oppgave å filmatisere to av forfatter Jørn Lier Horsts bestselgende bøker (Hulemannen og Jakthundene) om politimannen fra Larvik.

– Vi var heldige over å ha et veldig godt utgangspunkt i Jørn sine bøker. Og er takknemlig for den tilliten vi fikk da vi skrev serien, sier serieskaperne.

Wall Street Journal er en av mange utenlandske medier som har tatt William Wisting til sitt bryst. I tillegg til å skryte av Sven Nordin og seriens dramaturgi får også det norske landskapet lovord, og Larvik om vinteren beskrives som spektakulært.

Viaplays mest populære serie

Hjemme i Norge har serien også vært populær. Wisting ble den mest sette originalproduksjonen på strømmetjenesten i hele Norden, og høstet gode kritikker fra anmelderne. Spesielt har Sven Nordin fått mye skryt for sin tolkning av William Wisting.

Nordin gleder seg over nominasjonen, og mener at den gjeve nominasjonen er serieskapernes fortjeneste.

– Det er kjempemoro å bli anerkjent på denne måten. Vi føler virkelig at vi har truffet gull med denne produksjonen, og det er ekstra hyggelig at Trygve (Allister Diesen) og Kathrine (Valen Zeiner) får oppmerksomhet for den flotte jobben de har gjort. Så fortjener Viaplay mye honnør som tør å satse alt på en ny, norsk serie, sier Nordin.

Om den norske produksjonen går helt til topps får vi svaret på 30. april. Da deles prisen ut i New York.