GOD MORGEN: Det er et av spørsmålene Margrete på ARK Røa får høre mest i disse dager.

Røa Senter befinner seg på grensen mellom Oslo og Bærum, ikke langt unna det travle Røa krysset. I disse dager får de ansatte på ARK-butikken spørsmål om almanakker, bøker om økonomi og ikke minst om når Skyggeboken kommer i pocket.

Navn og alder: Margrete, 27 år.

Jobber hos og hvor lenge: ARK Røa, og har jobbet her i halvannet år.

– Er det en god morgen?

– I dag var det en god (og rolig) morgen.

– Hvilken er den siste boka du solgte?

– Pengesnakk av Lisa Vermelid Kristoffersen. Med klikk-og-hent rabatt! Virker som at boken gjør folk pengebevisste til og med før de har lest den!

– Tre egne favoritter akkurat nå:

– Melkemannen av Anna Burns, Ingenlund av Jessica Townsend og My Sister, The Serial Killer av Oyinkan Braithwaite

– Hvilket spørsmål får du oftest fra kundene i disse dager?:

– “Hvor er almanakkene?” og “Når kommer Skyggeboken i pocket?”

– Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– Det er jo nesten umulig å svare på, men jeg har jo i likhet med mange i min generasjon vokst opp sammen med Harry Potter og det har nok hatt mye å si for min egen leseglede. Men sånn i litt senere tid var det kanskje Beloved av Toni Morrison og Austerlitz av W. G. Sebald som begge formidler grusomme historier på en helt spesiell måte.

– Hva er det rareste spørsmålet du har fått fra en kunde?

– Det hender med jevne mellomrom at en kunde trekker én eller to tilfeldige bøker ut fra en hylle og spør om jeg har lest dem. Hvis jeg ikke har lest bøkene så ser de helt sjokkert ut og spør “Men leser du ikke bøker da?”. Da klarer jeg ikke alltid å la være å himle med øynene. Vi har sikkert flere tusen titler i hyllene, jeg kan jo ikke ha lest alt!

– Hvilken litterær skikkelse ville du helst hatt med deg bak disken?

– Sikkert praktisk med Hermine Grang, hun kunne nok svart kundene på alle spørsmål de måtte ha!

– Hvis du kunne invitere en hvilken som helst forfatter til å signere i bokhandelen din – hvem ville det ha vært?

– Oi, hvilken som helst? Da burde man jo virkelig benytte anledningen til å score en kjendis! Margaret Atwood kanskje? Det hadde vært noe. Eventuelt så skulle jeg personlig gjerne likt å fått besøk av Sophie Ward som har skrevet en bok som heter Love and Other Thought Experiements. Tror ikke hun er noe særlig kjent i Norge da, så mulig det hadde blitt en litt stusselig signering.