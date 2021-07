Uforsonlig mellom stridende parter

Jørn Lier Horst tok i vår første stikk mot Gyldendal og Lydbokforlaget (Fabel) i rettssaken om lydbokrettighetene Horst har tatt tilbake fra forlagene. Gyldendal svarte med å anke dommen fra Oslo tingrett inn for lagmannsretten. Rettighetskonflikten vil dermed dra ut i tid, og det er usikkert når saken vil bli berammet, eller eventuelt avvist som ankesak, av lagmannsretten.

Mens saken verserer for rettsapparatet, er de aktuelle lydbøkene – fra Horst og seks andre forfattere, nyinnspilte hos Strawberry Publishing – stoppet for distribusjon i landets to ledende strømmetjenester, Storytel og Fabel. Både forlagene og de syv opprørsforfatterne går med dette glipp av betydelige strømmeinntekter i sommervarmen.

Midlertidig løsning

Forfatterforeningen (DnF) har i et brev til Gyldendal forsøkt å avhjelpe den fastlåste situasjonen ved å foreslå en temporær og midlertidig ordning i påvente av utfallet i rettsvesenet. I korthet går forslaget ut på at det åpnes for at de opprinnelige innspillingene fra Gyldendal/Lydbokforlaget blir tillatt strømmet både hos Storytel og Fabel, at forfatterne får sin royalty utbetalt, men at forlagenes andel av inntektene låses inn på en sperret konto inntil det foreligger en rettskraftig avgjørelse i søksmålet om lydbokrettighetene. Dette er et forslag Jørn Lier Horst og Strawberry Publishing har akseptert.

DnF understreker at foreningen ikke er part i saken, og at forslaget kun er ment å skissere en løsning til fordel for begge de stridende parter, samt de mange lytterne som i dag ikke har tilgang til lydbøkene. DnF mener at medvirkning til en slik midlertidig løsning ikke vil bety innrømmelse fra noen av de berørte parter hva gjelder selve tvisten.

Illojale handlinger

Men Gyldendal er slett ikke enige i dette. Via advokat John S. Gulbrandsen svarer forlaget med å gjenta at Gyldendal og Lydbokforlaget mener oppsigelsene fra Jørn Lier Horst og de seks andre, uansett formelt grunnlag, fremstår som illojale handlinger mot forlagene som har investert i og bistått forfatterne på best mulige måte gjennom hele det tidligere samarbeidet: “Hensikten med oppsigelsene er åpenbart å øke inntektene på verkene til egen fordel, og til forlagenes ulempe.”