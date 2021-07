Bonnier tar majoritet i Strawberry Publishing

Bonnier Books kjøper seg opp fra 45 prosent - til 70 prosent i Strawberry Publishing. Videre lanserer også strømmetjenesten BookBeat i det norske markedet.

I november 2020 varslet Bonnier Books kjøp av 70 prosent av Strawberry Publishing. Konkurransetilsynet varslet at de ville stanse ervervet og begrunnet det i Bonniers eierskap i Cappelen Damm. Bonnier Books kjøpte derfor i stedet en minoritetspost på 45 prosent i Strawberry Publishing i mai 2021.

Bonnier Books har nå valgt å selge sin eierandel i Cappelen Damm. I stedet tar Bonnier Books kontrollerende eierskap i Strawberry Publishing. Aksjekjøpet er meldepliktig til Konkurransetilsynet.

Støtter opp under normalkontrakten og fastpris

— Gjennom hele denne prosessen har vi sagt at det norske markedet er svært viktig for oss, og at vi ønsker å styrke vår posisjon i Norge. Vi skal bli det moderne forlagsalternativet, og i løpet av få år skal vi være blant de tre største forlagene innenfor allmennlitteratur. Vi skal jobbe med de beste forfatterne og vi skal skape et vidtfavnende tilbud med høy kvalitet, basert på en tydelig publisistisk idé, innenfor de fleste segmentene i bokmarkedet. Vi bygger et forlag for nåtiden og fremtidige generasjoner, heter det i en pressemelding fra Håkan Rudels, administrerende direktør i Bonnier Books.

— Norsk forlagsbransje må også utvikle seg i tråd med samtiden og bli mer digital. Strawberry blir nå en del av Nordens største forlagskonsern, det er en stor tillitserklæring. Nå skal vi gjøre det lettere for forfattere å lykkes nasjonalt og internasjonalt, og bygge et av Norges ledende forlagshus, sier Alexander Henriksen, administrerende direktør i Strawberry Publishing.

— Selv om vi ønsker å bidra til en modernisering av bokbransjen, er vi klare på at vi vil fortsette å støtte oppunder de viktigste pilarene, nemlig normalkontrakten og fastprisen, understreker Henriksen.

Bookbeat til Norge

Mot slutten av året lanserer Bonnier Books strømmetjenesten BookBeat i Norge,og rekrutteringen av ansatte starter til høsten.

— Norge er et av de mest spennende markedene for lydbøker i Europa. Vi er overbevist om at lanseringen av BookBeat i Norge vil bidra til en allerede positiv markedsutvikling. Som alle vet ligger en strømmetjenestes suksess i kvaliteten på bøkene, og vi skal nå gå i dialog med de norske forlagene for å sikre det beste innholdet, sier Niclas Sandin, administrerende direktør i BookBeat.

