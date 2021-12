Smirnoff blir ny Millennium-forfatter

Millennium-serien har solgt over 100 millioner eksemplarer over hele verden. Nå blir det noen til.

Det blir den svenske bestselger-forfatteren Karin Smirnoff som skal overta stafettpinnen fra David Lagercrantz og skrive den nye oppfølgeren til Stieg Larssons opprinnelige Millennium-trilogi. Serien (The Girl with the Dragon Tattoo, 2005; The Girl Who Played with Fire, 2006; og The Girl Who Kicked the Hornets’ Nest, 2007) er Sveriges største litterære suksess noensinne. Senere ble tre oppfølgere, skrevet av David Lagercrantz, utgitt mellom 2015-2019 (The Girl in the Spider’s Web, The Girl Who Takes an Eye for an Eye og The Girl Who Lived Twice). At noen overtok Stieg Larsson-universet og skrev videre på dette, skapte atskillige bølger den gang da.

Millennium-serien har til nå solgt over 100 millioner eksemplarer over hele verden og har blitt utgitt i mer enn 50 land.

Smirnoff-trippel

Også Smirnoff skal skrive tre bøker, akkurat som hennes forgjengere, som vil bli utgitt av Bokförlaget Polaris i Sverige. Utgivelsesdatoen for Millennium-bok nummer 7 er ennå ikke satt. Karin Smirnoff debuterte i 2018 med My Brother/Jag for ner till bror (Jeg dro ned til bror, oversatt til norsk av Monica Aasprong), første del av hennes anerkjente trilogi om Jana Kippo, som hun fulgte med ytterligere to titler i 2019 og 2020. Hennes ferskeste roman Sockerormen (Elephant Symphony) ble utgitt tidligere i år. Bøkene har solgt til sammen 700 000 eksemplarer bare i Sverige, og Smirnoff har blitt tildelt en rekke litterære priser.

Politisk engasjement

– Jeg sa ja til prosjektet uten å nøle, selv om jeg må skyve på noen av mine egne romanideer. Det er en spennende mulighet til å selvstendig skape og lage noe nytt basert på et unikt fiktivt univers som er kjent over hele verden. Millennium-bøkene er klassikere i sin sjanger, hvor kombinasjonen av uforglemmelige karakterer og det sterke politiske og samfunnsmessige engasjementet fortsatt fascinerer leserne. Jeg vil fortsette å bygge videre på Stieg Larssons kjernetemaer, som vold, maktmisbruk og samtidens politiske strømninger. Siden jeg bor i Nord-Sverige er det ikke utenkelig at Salander, Blomkvist og vennene deres havner der.

Høye forventninger

– Da jeg først brakte ideen til Karin, ble jeg overrasket, men glad da hun umiddelbart svarte: «Jeg har lest alle seks bøkene, liker dem, og vil gjerne fortsette å skrive historien». I det øyeblikket innså jeg at det var mulig for oss å tro på en strålende oppfølger til Larssons episke thrillere. Jeg tror definitivt at Karin har det som skal til for å leve opp til det som er mildt sagt høye forventninger, sier Jonas Axelsson, forlagsdirektør i Bokförlaget Polaris, som nylig overtok rettighetene til nye Millennium-utgivelser.