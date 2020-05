Lyrikkliste fra coronaens April

LYRISK: Vi har vent oss til å finne Trygve Skaug på toppen av lyrikklistene. For første gang på lenge kan posisjonen være truet.

Dramatiske tider som dagene vi nå gjennomlever, bringer ofte med seg endringer. Økt interesse for lyrikk kan være en. Det er ro og ettertanke å finne i poesien.

Slik innleder Helge Torvund sin nye samling, Liljevile:

EIN HEIM

Eg vil at dette diktet skal vera ein heim

Eg vil at dette diktet skal opna ein tung port

Eg vil at dette diktet skal teikna ein stor sirkel

og eg vil at alle som stig inn i denne sirkelen

skal kjenna seg trygge, kjenna seg heime,

kjenna seg verna og tekne vare på.

Eg vil at dette diktet skal stryka alle kinn

Og halda om alle skuldrer som treng det

Eg vil at dette diktet skal ta imot all sorg

all fortviling og avmakt og motløyse

At dette skal vera eit dikt som kan

ta opp i seg alt som er meiningslaust

og løysa det opp i morgonlyset

som er samla i dis og dogg og tårer

Eg vil at dette diktet skal vera ei gåve

til alle hjarte som bankar svarlause i mørkret

Til alle sinn som ikkje kan slutta å tvile

og som går rastlause i ring og er utan fred og kvile

Eg vil at dette diktet skal vera som eit fang

Som ein varm venn som held omkring det såraste du er

Eg vil at dette diktet skal vera ein heim

ein stad, ein plass, ei hytte, eit hus, ein katedral

for alt i oss som lyttar og ventar og veit

Eg vil at dette diktet skal seia

Kom! Me er her

i dette ufattelege – saman.

Mars 2019

Vi må så langt tilbake som til mars i fjor for å finne ei lyrikkliste uten Trygve Skaug som konge på haugen. Den gang var Skaugs sammensvorne i kunsten av å blande diktning med musikk, Stein Torleif Bjella i teten. Sistnevnte finner vi fortsatt inne på lista, men nå lengre ned.

Debutant som runner-up

Den som fremst utfordrer Skaug, er debutant Alexander Fallo (f. 1984) med den friske tittelen Du fucker med hjertet mitt nå. Diktsamlingen handler om et parforhold som tar slutt, om å miste en far og ensomheten man føler når man for første gang i livet er helt alene. Jeg-et i diktene trer gradvis frem gjennom korte og ubesvarte setninger. Fallo er allerede en godt etablert poet, da han i mer enn seks år har publisert dikt på Instagram til sine nå 20.000 følgere. Han har publisert dikt i flere antologier, men dette er hans bokdebut.

Nyskapende lansering

Henning H. Begsvåg har fått mye rosende omtale for sin ferske samling Dette er ikke et stille sted. Bergsvågs syvende diktsamling utkom samtidig som at landet stengte ned. Snodig nok er nettopp dette temaet for samlingen: – Den handler om en tilstand der folk ikke våger å gå ut, der alle sitter hjemme og leser eller ser på skjermene sine. Byen ligger øde, butikkvinduene er tomme, alle er på Nav, slik sammenfatter Bergsvåg stemningen i boka i et intervju med Bergensavisen.

Ettersom landet var stengt, lanserte Bergsvåg samlingen digitalt, hjemme fra sin egen stue. Med seg i kroken hadde han Tomas Espedal og et glass vin. Dikteren har fått 58 venner til å lese inn dikt via videosnutter. Her finner vi navn som: Herborg Kråkevik, Torgrim Eggen, Frode Grytten, Erlend Nødtvedt, Unni Askeland, Hanne Ørstavik, Tom Egeland, Pedro Carmona-Alvarez, Gunnar Staalesen, Gunnhild Øyehaug, Ameli Isungset Agbota, Tore Renberg, Ine Marie Willman, Hildegunn Dale og Stig Holmås.

Jær-sjaman nær toppen etter kun en uke

Den tredje utfordreren til Trygve Skaug er ingen ringere enn ovennevnte Helge Torvund. Samlingen Liljevilje kom ut helt mot slutten av april og fikk dermed bare med seg en knapp uke i bokhandelen, likevel plasserer den seg høyt på lista. Mottagelsen av samlingen har vært varm. Kritiker Eirik Lodén i Stavanger Aftenblad tar av seg lua: – Dette er ein stillferdig triumf av tålmodig skaparvilje og livskraft. Lodén gir Liljevilje toppkarakter, terningkast seks.

Flere anmeldelser med lignende superlativer vil helt sikkert følge. Dette er dikt som både treffer og berører.

Sorgen over Hassan

Det danske stjerneskuddet Yahya Hassan fikk bare være med oss i 24 år. «Han var et brøl gjennom Skandinavia». Begravelsen fant sted på tirsdag.

Fred over Yahya Hassans minne.

Men diktene vil leve. Hassans bortgang på aprils siste dag, sammenfalt tragisk nok, med lanseringen av hans siste diktsamling, Hassan 2 – i norsk språkdrakt. Førsteopplaget ble revet bort, men Strawberry Publishings skjønnlitterære imprint, Armada melder at nytt opplag vil være på plass i hyllene i løpet av få dager.

På lista denne gang blir Yahya Hassan dermed å finne med sin første samling, Hassan – fra 2014. Håvard Rem anmeldte boka for BOK365 og ga den en sekser.

Ei perle dukker opp

En av de siste par årenes mest helstøpte diktsamlinger er etter vår mening, Med øksene dei haustar inn. Ei rent ut nydelig og stillferdig bok. Uvisst av hvilken årsak, fikk samlingen aldri oppmerksomheten den fortjente, selv ikke etter en sekser fra selveste VG

Det ble med dette stor gjensynsglede da Sigmund Løvåsen dukket opp på lista. Kanskje noen i forlaget har bestemt seg for å løfte en finger.

Klima i coronaens tid

Til sist skylder vi å bemerke en sterk sjetteplass for diktdebutant Ida Frisch (f. 1990). Noe forunderlig er Frisch, sammen med den polske nobelprisvinneren Wislawa Szymborska, eneste kvinnelige diktere på lista.

Kjære Grønland er en sørgesang som kretser rundt klimaspørsmål og vårt forhold til naturen. – Lett å glemme i pandemitiden, men ei bok vi vil komme tilbake til.

Boklista for lyrikk – Uke 14 – 18 – 2020

Lista er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape. Klikk på lenkene i lista for å lese mer om samlingen, eller forfatteren.

Tittel Forfatter Forlag år 1 Ikke slipp Trygve Skaug Cappelen Damm 2020 2 Du fucker med hjertet mitt nå Alexander Fallo Cappelen Damm 2020 3 Dette er ikke et stille sted Henning H. Bergsvåg Gyldendal 2020 4 Liljevilje Helge Torvund Aschehoug 2020 5 Kjærlighetsdikt Stein Mehren Aschehoug 2018 6 Kjære Grønland Ida Frisch Tiden 2020 7 Yahya Hassan Yahya Hassan/P. Carmona-Alvarez Cappelen Damm 2014 8 Skogsus Hans Børli Aschehoug 2015 9 Kolbein Falkeid: Samlede dikt Kolbein Falkeid Cappelen Damm 2016 10 Livet er den eneste måten Wislawa Szymborska Tiden 2013 11 Inferno Dante Alighieri Solum Bokvennen 2017 12 Det er den draumen Olav H. Hauge Samlaget 2019 13 Jordsjukantologien Stein Torleif Bjella Oktober 2017 13 Med øksene dei haustar inn Sigmund Løvåsen Samlaget 2018 13 En glemmebok Trygve Skaug Fashion Moves Literature 2014