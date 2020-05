Bonnier kontaktet cororona-rammet Stordalen

Strawberry Publishing selger forlagene i Sverige og Danmark til Bonnier Books.

Bare et drøyt år etter at Strawberry inntok svensk forlagsbransje, og knappe måneder siden det danske forlaget kom på beina, selger Strawberry Publishing sine forlagssatsinger i Danmark og Sverige til Bonnier Books. En bred nordisk offensiv ville bli for økonomisk ambisiøs for Strawberry Publishing, i en tid hvor hovedeier Petter Stordalen har nok av store økonomiske bekymringer å stri med.

– Bokbransjen er midt i en voldsom digitalisering som vil kreve vårt fokus i Norge, og derfor føles det naturlig å overlate stafettpinnen i Sverige og Danmark til Bonnier som er ledende også på det feltet, sier Petter Stordalen til BOK365.

«Snabb affär»

I bokbransjemagasinet Svensk Bokhandel beskriver Bonnier-toppsjef Håkan Rudels det hele som «en snabb, transparent og enkel affär» i kjølvannet av corona-utbruddet:

– Vi kontaktet dem da vi så utfordringene på hotell- og reiselivssiden. «Er det interesse for en dialog, så kan vi kanskje hjelpe hverandre?»

Rudels sier at det ikke var en enkel faktor som gjorde handelen attraktiv for Bonniers:

– Det var ikke en enkelt årsak, det var miksen.

Nye digital-satsinger

Strawberry Publishing fikk corona-pandemien «midt i trynet» på verst tenkelige tidspunkt. Etter hva BOK365 erfarer ville det kunne koste Strawberry et tosifret millionbeløp å komme opp i akseptabel flyhøyde, noe som ville kunne ramme sentrale hjemlige satsinger.

– Som Stordalen er inne på, har vi flere digitale prosjekter som vil se dagens lys i løpet av det neste året, sier Jonas Forsang til BOK365, og legger til at stadig flere forfattere kontakter oss med sine lydbokprosjekter, etter som vi distribuerer til både Storytel og Fabel.

– Vår norske virksomhet fortsetter som planlagt, med enda større tyngde enn før, sier Forsang.

Det var VG som først kunne melde om handelen.

Interessante Bonnier-utfordringer

Forlagshandelen gir Bonnier noen interessante utfordringer både i Danmark og Sverige. I Danmark blir de nå engasjert i to svært ulike satsinger: Deres nyetablerte forlag, Gutkind, med eks-Rosinante-forlegger Jacob Søndergaard ved roret, har en profil som ligger tett opp til Oktober her hjemme. Danske Strawberrys profil minner mer om Bastion – med sin utpreget kommersielle liste av bøker som overveiende sikter seg inn mot kvinnelige lesere.

I Sverige kjøper Bonnier tilbake flere av sine tidligere nøkkelansatte. Da Strawberry lanserte sitt nye forlag i nabolandene, skapte de rabalder ved å rekruttere store navn fra bransjen – både på forfattersiden og til administrasjonen. I Sverige hentet de inn Karin Linge Nordh, Anders Sjöqvist og Sara Lindegren fra Bonnier-forlaget Forum, og fikk med forfatternavn som Lucinda Riley og Ninni Schulman.

I handelen inngår også Bazar forlag.