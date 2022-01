Skal lage film av «Mine menn»

Mine menn av Victoria Kielland ble utgitt i fjor sommer og møtte begeistrede kritikere. «Sanseskildringer uten sidestykke i norsk samtidslitteratur» skrev Anna Serafima S. Kvam i Stavanger Aftenblad, «både vakker og grusom», skrev Joakim Tjøstheim i Dagbladet. «Dette er prosa som suger deg til seg, og som skvulper rundt i deg etterpå», skrev Ulla Svalheim i Vårt Land.

Kielland fikk Stig Sæterbakkens minnepris, Mine menn ble nominert til Bokhandlerprisen 2021 og er nominert til Ungdommens kritikerpris 2022.

Forfatter og skuespiller Gine Cornelia Pedersen og regissør Patrik Syversen lot seg også begeistre av den lille blå romanen. Nå har de to gått sammen om å gjøre Kiellands fortelling om seriemorderen Belle Gunness til film. De samarbeider om å skrive manus, Syversen skal i tillegg regissere, The Film Company skal produsere.

– Vi ble fjetret, til og med rystet, da vi leste Mine menn, og det begynte å klø i fingrene allerede på første side etter å se denne historien spilt ut på lerretet. Det er en naturlig refleks for oss mennesker å se bort fra slik åpenbar ondskap som den som ble legemliggjort i Belle Gunness, men denne historien Victoria Kielland har skrevet, med et forbløffende mot, åpenbarer noe nytt – en sjelden innsikt i hvordan trangen til å få og gi kjærlighet kan føre til at et menneske forsvinner inn i, og dermed ut av, seg selv – til et punkt der man ikke lenger blir et menneske, men en skygge av et. Kielland skildrer dette med med et poetisk, inderlig og sanselig perspektiv i sin roman, og vi har stor tro på at dette kan la seg overføre til lerretet, i form av en unik filmfortelling. Kielland dømmer ikke; Belle er hverken et offer eller et monster, men et paradoks, og gjennom hennes fortelling utforskes tidløse problemstillinger rundt det ondes egen logikk, om de grufulle konsekvensene av dyp fortrengning. Disse kvalitetene har vi også som mål at spillefilmen Belle skal besitte, og vi er veldig glade for muligheten til å adaptere romanen, uttaler Pedersen og Syversen i en pressemelding.