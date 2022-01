Trude Kolaas til TGE

IMMA-gründer og litterær agent Trude Kolaas får nye utfordringer hos The Global Ensemble Drama.

Hun har gjort det skarpt som sjef og gründer av IMMA – Immaterial Agents. Nå Trude Kolaas gått inn i ny rolle som leder for Global Content hos The Global Ensemble Drama.

– TGE har en spennende og innovativ profil. Jeg er glad for å få samarbeide med et av Nordens mest ambisiøse selskaper, sier Kolaas, som allerede har rukket å gjøre seg godt kjent med sine nye omgivelser:

– Det er et spennende sted å være! TGE har siden oppstart hatt stor aktivitet, og har samtidig stor pågang av gode prosjekter fra fjern og nær. Nivået på det som kommer inn til oss er imponerende, og det er utrolig gøy gå gjennom ideene og konseptene for film/TV som sendes inn til oss.

Åpen dør

– Min rolle i dette er å sammen med mine kolleger bidra til å finne prosjekt TGE vil produsere selv – lokalt innhold med en global appell. Samt å organisere writer’s room, og sørge for at vi er synkroniserte og er klare med manus til vi går i produksjon. Vi har stor tilstrømming av virkelig godt materiale å jobbe med – både fra egne rekker i TGE Agency og utenfra, og vi vil gjerne legge til rette for å gjennomgå og gi en grundig tilbakemelding raskest mulig til talent som oppsøker oss, sier Kolaas til BOK365. Hun legger til: – Jeg holder alltid øyne og ører åpne for titler der ute jeg tenker vil være en god match for TGE med tanke på adapsjon – og vil alltid holde døren åpen for mine kjære kolleger hos norske og utenlandske agenturer når de har titler de ønsker se på skjerm.

IMMA ruller videre

Kolaas nye rolle hos TGE, betyr slett ikke punktum for IMMA:

– IMMAs administrative oppgaver er i hendene på en erfaren og dyktig agent, italienske Chiara Toniolo, mens Nancy Langfeld, en norsk-engelsk oversetter jobber deltid for IMMA. Min rolle er nå å ha overblikket, velge hvilke forfattere vi vil representere, og se de store linjene. Jeg er veldig glad i forfatterne til IMMA etter mange års samarbeid med de fleste av dem- og holder jevnlig kontakt, samtidig som jeg følger opp forfattere som er interesserte i å bli representerte av IMMA og evaluerer det som sendes inn til vurdering. Vi har til enhver tid mange som kontakter oss, og det er veldig hyggelig, sier Kolaas. – De forfatterne i IMMA som ønsker utvikle seg som manusforfattere har et åpent tilbud om å komme med prosjekter til TGE. De kan også bli representert av de dyktige agentene i TGE Agency på manusdelen. Vi vil arrangere workshops, seminar og foredrag, der IMMAs potensielle manusforfattere kan delta for å få inspirasjon og tilegne seg kunnskap. Så der er det definitivt en synergi med det litterære agenturet.

Må møte flommen

TGE-sjef og gründer Per-Olav Sørensen er svært fornøyd med å få Kolaas på laget:

– Vi må møte flommen av prosjekter fra våre egne talenter, og imøtekomme det globale behovet for innhold. Ved å hente inn Trude som leder for vår Global Content-avdeling, håper vi å kunne systematisere hvordan vi skriver og utvikler prosjekter, hvordan vi co-skriver og co-utvikler prosjekter, og hvordan vi beveger oss fra skrive- og utviklingsfasen til å sette prosjektene ut i livet.

Selv synes Trude Kolaas at TGE-jobben er en naturlig forlengelse av det hun lenge har arbeidet med:

– Jeg har siden oppstart jobbet systematisk med titler jeg synes egner seg for adapsjon til skjerm, dette er derfor en videreføring av en interesse og måte å jobbe på jeg har tatt med meg siden IMMAs spede begynnelse. Stillingen i TGE er en fantastisk oppgave og utfordring, og jeg jobber i et team med dyktige, erfarne og fine mennesker. Dette er derfor noe jeg går inn i med liv og lyst!