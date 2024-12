Norges 50 største forlag

REGNSKAPSÅRET 2023: Her finner du oversikten over 2023-regnskapene til våre 50 største forlag.

Fjoråret var et regnskapsmessig kjipt år for våre største bokforlag. Omsetningen falt med 120 millioner kroner i forhold til 2022, mens driftsresultatene ble redusert med hele 140 millioner. Driftsmarginen falt med dette fra 6 prosent i 2022 til null i 2023.

Allmennbok-segmentet var imidlertid stabilt, og strømmemarkedet fortsetter å øke. De digitale inntektene utgjør nå en tredjedel av de samlede forlagsinntektene. Problemet var i fjor læremiddel-segmentet (skolebøker) som falt betydelig. Totalmarkedet (forlagsinntekter, samt bokhandel) falt i 2023 med 5,5 prosent i nominelle kroner, til 5,7 milliarder kroner.

Bransjen tjener ikke penger

Regnskapstallene viser følgelig et samlet driftsunderskudd for bransjen som helhet. I kjølvannet av de dårlige resultatene har sparepakker og nedbemanninger florert.

Hovedårsaken til nedgangen var et kraftig fall i inntektene fra salg av læremidler. Læremidler står for omtrent en milliard kroner, halvparten av de norske forlagsinntektene.

Nedgangen innen disse bokgruppene summerte seg til et inntektsfall på så mye som rundt 200 millioner kroner, det aller meste av dette i form av lavere salg til grunn- og videregående skole. Disse bokgruppene domineres nærmest fullstendig av de fire største forlagshusene, og som med dette blir tilsvarende kraftig rammet. Alle de «fire store» – Cappelen Damm, Gyldendal, Aschehoug og Vigmostad&Bjørke – varslet med dette betydelige nedskjæringer. Gyldendal som er størst på undervisning, ledet kuttene med sparepakker, riktignok på konsernnivå, for inneværende år på til sammen 90 millioner kroner. De andre tre har hver for seg varslet utgiftskutt på rundt 50 millioner.

Lavere markedskonsentrasjon

En følge av fallet for læremiddel-segmentet er at markedskonsentrasjonen innen den norske forlagsbransjen for første gang på lenge, viser en fallende trend. Regnskapstallene for de fire største forlagshusene viste i 2023 en reduksjon i samlet omsetning på rundt 200 millioner kroner. De «fire store» sin andel av totalomsetningen falt med dette fra 80 prosent i 2022 til 77 prosent av de samlede større forlagsinntektene i 2023.

Ser vi på driftsmarginene til de «fire store», skiller Gyldendal Norsk Forlag seg ut med bedre tall en Cappelen Damm. Årsaken er antagelig gode marginer fra landets ledende juridiske tjeneste Rettsdata.

Frisk & Samlaget best på allmennbok

Inntektene fra allmennbok-segmentet holdt seg på litt over en milliard kroner, omtrent uforandret fra året før. Heller ikke her kan vi spore større driftsmarginer. Suverent best tall viser forlagskometen Frisk Forlag fra Stavanger. Nobelprisen gjorde videre sitt til at Samlaget kunne vise et betydelig overskudd for fjoråret.

Bra driftsoverskudd rapporter også Kagge, Strand forlag, Solum Bokvennen og Zebra.

Bonnier Norsk Forlag går rundt på driften, men fortsetter å ta ekstraordinære avskrivninger i regnskapet på de tidligere forlagsoppkjøpene foretatt av forgjengeren, Strawberry Publishing.

Blant de mindre forlagene merker vi oss lyspunktene Figenschou og Skald.