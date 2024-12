Lyrikklista – november 2024

LYRISK: Vi er midt i bøkenes høysesong. Bestselgerlistene får med dette høy oppmerksomhet.

November-lista for lyrikken tyder på at det blir mange klassiskere under treet i år.

Hans Børli (f.1918) vender atter tilbake til toppen. Med seg får han Olav H. Hauge (f.1908), men også den yngre klassikeren, Jon Fosse (f. 1959).

Om den helt nye utgivelsen Lauvhytter i skogen: dikt i utval, skriver Tom Egil Hverven i Klassekampen: «En meditativ mosaikk av dikt, prosa og bilder. (…) Lauvhytter i skogen kan sammenlignes med en kunstutstilling, der tekstene taler til hverandre med poetiske bilder av fjord, fjell og fruktdyrking, i dialog med nye foto ved Signe Fuglesteg Luksengard.»

Victoria Dalsberget leder an blant årets nyskrevne samlinger, etterfulgt av to ganger Brynjulf Jung Tjønn. Norsk kjærleik var i år nominert til Brage-prisen. Jung Tjønn mottok i fjor både Kritikerprisen og Ungdommens kritikerpris for Kvit, norsk mann.

Den eneste nykommeren på lista er debutant Kjell Mangor Flotve (f.1944). «Fjord og hav» er en samling av 46 dikt som ble lansert som kveldens høydepunkt på en kulturkveld som markerte forfatterens 80-årsdag i mai i år. Å debutere som forfatter i en alder av 80 år er på ingen måte en hverdagslig sak, men boka fra og om hjemplassen Karmøy, er blitt svært godt mottatt.

Boklista for lyrikk: November – 2024

(alle utgivelsesår)

Lista er sammenstilt av Bokhandlerforeningen.