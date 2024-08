Svakt fra V&B

REGNSKAPSÅRET 2023: Vigmostad & Bjørke leverer skrantende regnskapstall for fjoråret.

Ikke overraskende gikk Vigmostad & Bjørke (V&B) gjennom et krevende fjorår. Dette i likhet med våre tre andre forlagsgiganter, alle eksponert til skole- og lærebøker.

Noe overraskende omsetningstall

Omsetningen i forlagshuset falt likevel noe overraskende, ikke mer enn med 3,2 prosent, fra 463 millioner kroner i 2022, til 448 millioner i fjor. Det er grunn til å tro at det aller meste av nedgangen er knyttet til skole- og fagbøker i imprintet Fagbokforlaget. Dette betyr i tilfellet at allmennlitteratur og salget via Bladkompaniet sto seg relativt bra gjennom fjoråret.

Trenden er likevel urovekkende, med en omsetningssvikt på 45 millioner kroner i forhold til 2021, og 74 millioner i forhold til rekordåret 2017.

Driftsunderskudd på 33 millioner

Ved første øyekast virker driftsresultatet bra, men her må man justere for avsetninger til mulige gebyrer fra Konkurransetilsynet. I 1992 var V&B det eneste av de fire store forlagshusene som gjorde avsetning av 92 millioner kroner til bøtene ilagt av Konkurransetilsynet. Denne avsetningen var unødvendig all den tid bøtene i fjor ble strøket av Konkurranseklagenemda.

Justerer vi driftsresultatet for dette, summerer driftsunderskuddet seg i fjor til 33 millioner kroner. Dette er første gang med et betydelig driftsunderskudd i forlagets historie.

Her må det imidlertid legges til at driften er belastet med kostnadsreduserende tiltak som sluttpakker og utgifter til nedbemanning som først får regnskapsmessig effekt for inneværende år.

Styret skriver i sin årsmelding: «Det er gjennom 2023 og 2024 iverksatt mange tiltak for å forbedre lønnsomheten i selskapet, noe som har gjort at vi dessverre har mistet mange gode kollegaer. Kostnadene til omstillingen er i all hovedsak belastet regnskapet for 2023.»

Nedbemanninger medfører tunge interne prosesser. I årsmeldingen skriver styret: «Arbeidsmiljøet er påvirket av de store endringene selskapet har måttet gjøre, men er etter styrets vurdering fortsatt godt.»