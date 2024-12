Nesbø på «Harry Hole»-innspillingen: – Stor overgang å gi fra seg kontrollen

Jo Nesbø har sin egen regissørstol på plass i stua hjemme, en gave fra filmselskapet som lager Harry Hole-serien.

– Det står navnet mitt på ryggen. Jeg vet ikke helt hva jeg skal bruke den til. Jo, jeg bruker den når jeg skal nå opp til noe øverst i bokhyllen, sier han til NTB.

For selv om Nesbø troner høyt på en tilsvarende regissørstol da han møtte pressen på filmsettet til Netflix-storsatsingen «Jo Nesbø’s Harry Hole» onsdag, er han ikke helt sjef i denne sammenhengen:

Nesbø tituleres som showrunner og manusforfatter. På spørsmål om hvordan det er å se en del av livsverket sitt, serien om den hardbarkede etterforskeren Harry Hole, komme til liv foran kameraene, svarer han derfor:

– Mitt verk står mellom to permer. Det som kommer her, er like mye Øystein Karlsens verk, like mye Tobias Santelmanns verk, like mye Joel Kinnamans og Pia Tjeltas verk, ramser han opp.

De som nevnes, er regissøren og skuespillerne.

– Hadde lyst

Nesbø sier han «hadde lyst til å skrive manus». Og ler litt når han blir spurt om hvorfor.

– Skal du prøve å få meg til å si at det er fordi jeg synes «Snømannen» kunne hatt bedre manus? Jeg kunne godt skrevet et manus som ikke var Harry Hole, det har jeg også gjort. Men jeg ble spurt om å skrive manuset. Før har jeg sagt nei, men nå hadde jeg lyst – det var spennende om jeg fikk samarbeide med den regissøren jeg ønsket.

Og det er altså Øystein Karlsen, regissøren av «Dag», «Exit» og «So Long, Marianne», og som nå jobber på 95. innspillingsdagen med «Jo Nesbø’s Harry Hole».

– En pasning

– Jeg kjenner karakteren så godt, jeg kjenner DNA-et i både universet og karakteren, det har nok en del å si, sier forfatteren om hva hans medvirkning har tilført den kommende Harry Hole-serien.

Fotballgale Nesbø kommer gjerne med noen passende referanser. Som at han som manusforfatter er «en midtbanespiller som gir en pasning til angrepsrekka», som er regissøren og skuespillerne.

– Jeg håper det er en bra pasning!

Stor overgang

Nesbø påpeker at det er en stor overgang for en romanforfatter er å senke skuldrene og si «okay, her har du ikke kontroll, her er det andre som bestemmer». Slik han har måttet under den store filminnspillingen.

– Det er en tilvenning. Du må erfare at det er en positiv ting når regissør og skuespillere bringer andre ting til bordet som du ikke har tenkt på. At det åtte av ti ganger tilfører historien noe, sier Nesbø – før han med muntert blikk legger til:

– To av ti ganger er du selvfølgelig nødt for å gå inn og si som Thorbjørn Egner, «mine elger danser ikke sånn». At Harry Hole ikke gjør det slik.

Charlie i sjokoladefabrikken

Da norsk presse fikk besøke innspillingen, for anledningen innendørs på Filmparken på Jar i Bærum, var det meste hemmeligstemplet til nærmere seriepremieren i 2026. Netflix er strenge sånn.

Nesbø poserte på regissørstolen sin mellom de to bilene som Harry Hole (sliten grå Ford Escort) og Tom Waaler (råtass-Lotus) kjører, og som allerede er kjent fra det hypede lanseringsarrangementet i mai – og så riktig så fornøyd ut.

– Man føler seg litt som Charlie i sjokoladefabrikken. Det er kjempemoro, sier han.

Inn i mørket

Men om Jo Nesbø koser seg på jobb, kan ikke det samme sies om Harry Hole i den kommende serien – som er basert på «Marekors». Der etterforskeren er mer forfyllet enn noensinne, der han etterforsker drapsofre med avklippede pekefingre.

– Det er jo et mørkt univers. Hva folk liker og ikke liker, det vet jeg ikke. Det eneste vi kan gjøre, det er å invitere folk inn i det universet hvor vi holder på med ting som vi synes er fascinerende. Jeg har en fascinasjon med det mørke, og det har Øystein også, sier Nesbø:

– Hvis folk har lyst til å være med inn og se hva vi holder på med, og synes det er kult, så er det fint. Hvis ikke, så er det i dagens medieverden hundre andre steder de kan gå. Vi kan ikke prøve å sikte på hva vi tror er folks smak, eller hva som er tidsånden.