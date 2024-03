Redusert lønnsomhet

REGNSKAPSÅRET 2023: Med salgs- og kritikersuksesser på allmenn litteratur og sterk utvikling digitalt befester Cappelen Damm stillingen som Norges ledende forlag. Omstillingskostnader reduserte likevel resultatet.

— Vi er tilbake på nivå med rekordåret 2021 for allmenn litteratur. Vi ser faktisk en vekst innen utdanning når vi justerer for «Fagfornyelsen» og den digitale fremgangen fortsetter. Samtidig kaller utviklingen i bokmarkedet på omstilling i hele bransjen. Etter flere år med rekordresultater ble 2023 et røffere år for alle som jobber med litteratur og læremidler, sier forlagssjef og administrerende direktør Sarah C. J. Willand.

Holder stand på topp

Cappelen Damms driftsinntekter endte på MNOK 1185 i 2023, mot MNOK 1273 i 2022, et år da nye læreplaner ga ekstraordinære inntekter innen utdanning.

Driftsresultatet sank fra MNOK 92 til MNOK 22 og inkluderer betydelige omstillingskostnader innen utdanning. I tillegg legger også økt varekost press på lønnsomheten. Willand er likevel fornøyd med forlagets prestasjoner i et tøft bokmarked.

— Jeg er imponert over alle som har stått på i Cappelen Damm i året som har gått og stolt av å få lede et forlag med så mange dedikerte medarbeidere og dyktige forfattere. Sammen har vi landet et solid 2023 på tross av en utfordrende kostnadsutvikling. Vi måtte tilpasse kostnadsnivået i Utdanningssektoren. Samtidig har vi gjort de endringene med blikket festet på fremtiden, som derfor gjør oss bedre forberedt til å møte den videre utviklingen, sier Willand.

Vil slåss for boken

Også i 2023 preget Cappelen Damm forlagsåret med mange av bestselgerne i allmennmarkedet, med mer enn 2 500 utgivelser og flere priser og nominasjoner til forlagets forfattere. Det digitale læreverket «Skolen» har også vært en suksess. Willand har stor tro på Cappelen Damms konkurransekraft fremover:

— Vi vil slåss for den fysiske boken, selv om den er under press. Men fremfor alt vil vi kjempe for kvalitet i litteratur og læremidler. Vår oppgave er å bringe boken – i alle dens former – nærmere leserne, sier Willand.

Cappelen Damm har sterk vekst på både digitale tjenester og lydbøker. Nesten hver tredje krone i inntektsstrømmen til Cappelen Damm er nå digitale inntekter.