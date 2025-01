Mest leste dikt i 2024

LYRISK: Det er tolv år siden vi startet vår ukentlige søndagsspalte tilegnet poesien. Siden den gang har det blitt mer enn et halvt tusen omtaler, dikt og nyheter om dikterne.

Gode dikt har ikke utløpsdato, men de kan ha tungt for å hevde seg i all den digitale støyen vi er utsatt for. Desto gledeligere er det å oppleve at gamle og nye klassikere leses gang på gang via vår lyrikkspalte.

På listen under finner du de meste leste i 2024. Klikk på tittelen så får du lese både dikt og omtale.

Mest leste dikt – Bok365 – 2024



Klikk på tittelen for å lese hele diktet. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.