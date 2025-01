En nestor tar til orde  

– Jeg tar det for gitt at Forfatterforbundet og LO trekker stevningen i løpet av uka. Denne klare meldingen kommer fra æresmedlem i Den norske Forfatterforening, Thorvald Steen.

Vi har nesten ikke fått opp notatblokka før Steen fortsetter:

– Jeg er full av beundring for lederen av Den norske Forfatterforening (DnF), Bjørn Vatne. Han har utvist stor tålmodighet og er en sindig kar. Tenk å måtte bruke tiden på dette når både han og styret burde jobbet for den avanserte litteraturen, lyrikk og noveller, samt skjermbruken i skolen. Til og med sangen er nå borte fra skolen.

– På denne bakgrunn krangles det om småpenger. Vi slår ikke ring rundt litteraturen med en glefsende kjeft! Jeg tar det for gitt at Forfatterforbundet (FF) og LO trekker voldgift-stevningen i løpet av uka. Dette er uttrykk for et genuint ønske om at vi kommer ut av denne konflikten til felles glede for alle norske forfattere.

Thorvald Steen var selv leder av DnF fra 1991–1997. Han kom inn i DnF i 1985 da som hovedverneombud for LO. Det som overrasket ham i møtet med DnF var den sterkt utviklede solidaritetstanken som hersket, og hvor de bestselgende forfatterne delte med seg til de som ikke satt like godt i det. Dette er en tradisjon som strekker seg helt tilbake til stiftelsen av DnF i 1893.

– Jeg synes derfor det er leit at LO sentralt er blitt trukket inn i denne konflikten. Steen understreker at DnF ble startet i 1893, mens LO først kom til i 1899. – LO var tuftet på Samorg. Grafikere, malere, murere, tømrere m.fl. organiserte fagprøver (svenneprøver) for at yrkesgruppene skulle kunne organisere seg. Dette i likhet med DnF som også har grunnlag i en svenneprøve for opptak.

Selv har Steen vært aktiv i LO via Norsk Kommuneforbund og Dramatikerforbundet i over 50 år.

Etter examen artium i 1973 arbeidet Steen (f.1954) som pleier, og senere som maler, ved Gaustad sykehus. I 1979 fikk han fagbrev som maler. Mens han arbeidet på fulltid, tok han en cand.philol.-grad med hovedfag i historie og mellomfag i historie og filosofi. Samme år debuterte han som lyriker. Siden debuten som poet i 1983 har han utgitt over 40 bøker innen forskjellige sjangrer, som romaner, skuespill, diktsamlinger, noveller, barnebøker og essays.

Han har markert seg som lyriker, romanforfatter og som en aktiv og engasjert internasjonal forkjemper for ytringsfrihet og menneskerettigheter. Bøkene hans er oversatt til over 30 språk, og har gitt han en rekke utmerkelser.

– Vi løser ikke konflikter via stevninger, men via samtaler! Bjørn Vatne, styret og årsmøtet i DnF har strukket seg langt for å komme FF i møte, og har måttet jobbe hardt for å dempe konfliktnivået innen egne rekker.

– DnF er dobbelt så store som FF og har gått opp løypa med faglige rettigheter som nå FF nå serverer seg fra. DnF har videre dempet kravene til fagprøven, og opptakskravene er nå redusert til kun ei bok. DnF tar vare på alle forfattere, ikke bare egne medlemmer, men også uorganiserte. Solidariteten strekker seg videre internasjonalt over landegrensene.

Thorvald Steen er fortsatt svært aktiv og senest på våren i fjor kom hans seneste essay-samling Min naive sjel. Om å skrive mot den bevisste glemsel ut på Forlaget Oktober.

Steen var bare 16 år da han fikk diagnosen progressiv muskeldystrofi av typen facioscapulohumeral. En sjelden, arvelig nevromuskulær sykdom. Han har det «etter forholdene bra» ved hjelp av rullestolen Sleipner som benyttes i alle sammenhenger og som gjør at han fortsatt kan både jobbe og forelese. Om kort tid kommer romanen Påklederen (Oktober 2023) ut i engelsk og svensk utgave. Den skal han presentere i Sverige. Han har videre planlagte forelesninger, blant annet i Tyrkia.