Lyrisk: Med Helge Rode. Siste dag i den lange januar. Bikkjekaldt over det meste av landet, men stabilt og vakkert vintervær. Kanskje er det i dag «intet i verden så stille som sne» der du bor?

Mange tror at det er vår egen Sigbjørn Obstfelder som er opphavsmann til den poetiske verselinjen, men det er den danske lyrikeren Helge Rode (1870 – 1937) som har skrevet disse vakre vers. Rode mistet sin far da han var ni år gammel. Hans mor flyttet da til Norge hvor hun senere ble gift med den fargerike journalisten Erik Vullum fra Trondheim. Sine ungdomsår tilbrakte dermed Rode i Norge, noe som kan bidra til å forklare at det må en danske til for å skrive så sikkert om snø.

Flere har satt musikk til diktet. Den mest kjente er skrevet i 1939 av den danske organisten Povl Hamburger. Sissel Kyrkjebø har tolket denne på en var og stillferdig måte, noe du kan oppleve her.

DET ER INGENTING I VERDEN SÅ STILLE SOM SNE

Der er ingenting i verden så stille som sne,

når den sagte gennem luften daler,

dæmper dine skridt,

tysser, tysser blidt på de stemmer,

som for højlydt taler.

Der er ingenting i verden af en renhed som sne,

svanedun fra himlens hvide vinger.

På din hånd et fnug

er som tåredug.

Hvide tanker tyst i dans sig svinger.

Der er ingenting i verden, der kan mildne som sne.

Tys, du lytter, til det tavse klinger.

O, så fin en klang,

sølverklokkesang

inderst inde i dit hjerte ringer.

Helge Rode

—

Helge Rode,«Digte» (Alb. Cammermeyers Forlag, København, 1896).

Sissel Kyrkjebø, «Nordisk Vinternatt» (Universal, 2005), Arrangement: Kjetil Bjerkestrand.

Edvard Munch: Helge Rode (Utdrag, 1908, Moderna Museet, Stockholm)