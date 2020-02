Mann (50), vanekriminell: – Tøft å slutte

I dag runder Jørn Lier Horst femti år. Han skriver på bok nummer 55, og tror selv det kan bli 100 – kanskje om ti års tid.

– Jeg har ikke tenkt noe særlig på det og er definitivt ikke på vei inn i noen midtlivskrise. Men jeg gjør meg jo noen refleksjoner rundt at jeg sannsynligvis er kommet lengre enn halvveis i livet, sier Jørn Lier Horst, når vi gratulerer ham med rundt år og presenterer det obligatoriske spørsmålet «Hva føler du nå?»

– På tide med litt slappere dager?

– Tanken var å ikke bruke så mye tid på skriving etter fylte femti, men den ambisjonen ryker nok. Jeg kommer ikke til å trappe ned med det aller første.

Runder hundre?

Det føles som om han alltid har vært der, Jørn Lier Horst. Men det er ikke mer enn femten år siden han debuterte med Nøkkelvitnet og drøye seks år siden han ble forfatter på heltid. I løpet av disse årene har det trillet ut bøker for både liten og stor fra eks-etterforskeren i Stavern. 55 utgivelser er det blitt mellom stive permer. Wisting-bøkene, Detektivbyrå nr. 2 og CLUE-serien står for brorparten.

– Blir det hundre?

– Ja, det kan det nok bli. Med den takten jeg holder nå, rundt fire i året, er vi der om ti års tid. Kanskje rekker jeg det før fylte seksti, kanskje ikke.

– Du har rutinen nå?

– Man skulle kanskje tro at det går lettere og raskere med årene, men det gjør ikke det. Ideene kommer lett, det dukker stadig opp nye, og jeg har aldri vært plaget av idétørke. Jeg har alltid et nytt Wisting-tema klart før jeg er ferdig med boken jeg holder på med. Men selve jobben med boka kan være litt seigere, sikkert fordi jeg er blitt mer selvkritisk med årene.

Pensjonstrøbbel

– Blir William Wisting med deg hele veien i forfatterlivet ditt?

– Det er vel heller tvilsomt. Jeg skriver på bok nummer femten nå, det blir neppe femten til. Men vi har ikke gått helt lei av hverandre ennå.

William Wisting befinner seg ti år nærmere pensjonsalder enn sin skaper Jørn Lier Horst:

– Jeg var så dum å gi ham fødselsdato og år, så det får jeg litt trøbbel med etter hvert. Vi får håpe at jeg blir reddet av årets lønnsforhandlinger og at pensjonsalderen blir hevet, sier en lattermild Horst.

Førsteutkastene til alle Wisting-bøkene er blitt levert fiks ferdige til forlaget. Ingen har fått kikke underveis – ikke en gang kona Beate:

– Nei, der holder jeg kortene tett. Jeg snakker ikke engang om bøkene underveis i arbeidet.

En rystelse i forlags-Norge

For to år siden tok Jørn Lier Horst det store spranget, forlot Sehesteds plass og Gyldendal, og startet Capitana sammen med Petter Stordalens forlagsfamilie. Nå er han blant deleierne i Strawberry Publishing:

– Vi må jo si at det har vært en suksesshistorie? Det har gått enda bedre enn forventet, synes jeg, sier Horst. – Det ble jo beskrevet som en rystelse i et godt etablert forlags-Norge, og det har vært morsomt å være med på dette.

– Du har fått mange etablerte krim-navn på Capitana-listen – som Tom Egeland, Jørgen Jæger, Unni Lindell, Jan-Erik Fjell, Thomas Enger og ikke minst deg selv. Får vi se noen nye navn?

– Vi har jo allerede en solid bukett forfattere, som vi skal passe godt på. Vår ambisjon er å ha en begrenset liste, slik at vi kan legge større innsats bak hver enkelt utgivelse. Derfor bli det neppe så veldig mange nye forfatternavn, sier Horst.

Med Wisting ut i verden

Allerede sist helg ble det tjuvstart på femtiårsfeiringen, med barnebursdag på Tanum Oslo City. På selve dagen går turen til Larvik Teater, som setter opp «Operasjon Spøkelse».

– Det er alltid spennende og interessant å se historiene mine få et liv på andre arenaer, i film og TV.

– Klarer du å lene deg tilbake og bare hygge deg med det, eller tenker du at «fanden heller, det ville jeg gjort annerledes»?

– Noe blir jo ikke helt i tråd med hvordan du selv hadde sett det for deg. Men slik er det. Du gir jo fra deg figurene dine og da må du ta et skritt tilbake og la det hele få utspille seg, sier Lier Horst, som skynder seg å legge til: – Jeg er stort sett veldig fornøyd med det jeg har sett. TV-serien har jo bragt Wisting til land hvor ikke bøkene har reist ennå.

William Wisting har også bragt Jørn Lier Horst ut i verden. Da han fikk Glassnøkkelen for beste nordiske krim, for Jakthundene, åpnet mange dører seg:

– Det er klart at fenomener som «Forbrytelsen» og «Broen», og forfattere som Henning Mankell og Stieg Larsson har brøytet vei, men ikke visste jeg at Nordic Noir-fenomenet var så stort ute i verden. Det føltes spesielt å sitte i et svært palass i Jaipur og snakke om det å skrive bøker, foran flere tusen indere. Og senest nå i våres, i Sør-Afrika, å se hvor interesserte publikum er i dette, sier Horst. – I det hele tatt har jeg vært heldig. Jeg hadde et interessant liv som etterforsker og jeg har levd et veldig rikt liv som forfatter, og er blant de privilegerte som kan leve av å skrive bøker.

(Foto: Anton Soggiu)