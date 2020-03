Avlyser Paris-messen

Salon du Livre er avlyst, og flere amerikanske forlag trekker seg fra London Book Fair.

Før helgen ble det kjent at flere amerikanske forlag har trukket seg fra London Book Fair, av frykt for «helse og sikkerhet» som følge av coronavirus-utbruddet. I dag ble det kjent at flere amerikanske forlag også melder avbud. Videre kommer i dag nyheten om at årets bokmesse i Paris, Salon du Livre, er avlyst.

The Bookseller melder at HarperCollins og Hachette følger Simon & Schuster, Macmillan og Penguin Random House i å trekke seg fra London-messen, som etter planen åpner 10. mars. HarperCollins og Hachette oppgir at de også ser nærmere på hvorvidt de britiske avdelingen deres vil være til stede på Olympia.

Mandag ble det også kjent at Amazon trekker seg fra messen. En talsperson fortalte The Bookseller at førsteprioriteten deres alltid er helse og sikkerhet til ansatte og kunder.

London går som planlagt

Til tross for dette velger London Book Fair (LBF) å la messen gå som planlagt fra 10 til 12. mars. Onsdag overtar LBF messeområdet på Olympia, og riggingen starter på torsdag. LBF sier i en pressemelding at dersom rådene fra britiske helsemyndigheter endrer seg vil bokmessen følge disse.

Hvorvidt det kommer nye instrukser fra helsemyndighetene, gjenstår å se. Statsminister Boris Johnson skal senere i dag møte den nasjonale sikkerhetskomiteen i forbindelse med corona-utbruddet.

Avlyser i Paris

Den franske bokmessen Livre Paris, som var planlagt å finne sted 20. til 23. mars, er avlyst etter at franske myndigheter la ned forbud mot innendørssamlinger av mer enn 5000 mennesker.

I motsetning til Bologna Children’s Book Fair, som kun utsatte sitt arrangement til mai, vil ikke Paris-messen sette en ny 2020-dato.