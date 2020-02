Lyriske Mammut-valg

Lyrisk: Ei uke igjen til Mammut-salget åpner. Du kan imidlertid allerede notere bøker fra katalogen. Årets Mammut-katalog inneholder relativt lite poesi, men vi anbefaler med glede fem.

Diktsamlinger når sjelden Mammut-katalogen. Årsaken er små opplag. For å være med på Mammut må forlaget bordlegge minst 500 eksemplarer. Det er uvanlige restlager for diktsamlinger som sjelden trykkes i opplag på mer enn 1500.

Med dette blir det helst diktantologier og de store navnene som dukker opp i Mammut. Slik også i år. Vi plukker ut fem: André Bjerke, Hans Børli, Tone Hødnebø, Stein Mehren og Cecilie Winger (antologi).

Nummeret i parentes er referanse til Mammut-katalogen som du finner her.

André Bjerke, Samlede dikt (Aschehoug, 2003, #539)

André Bjerke var en versesmed og ordkunstner av rang. I denne påkostede gaveboka er alle diktsamlingene han selv redigerte for den kjente tobindsutgaven med samlede dikt, som utkom i 1977 med. Dessuten er «Hverdagsmirakel og andre efterlatte dikt» (2001) tatt med. De tre samlingene barnevers er også inkludert.

Om kort tid kommer debatten om behandlingen av Bjerke etter krigen opp igjen i form av en konklusjonene til en undersøkelseskommisjon på Forfatterforeningens årsmøte. Det er all grunn til å sikre seg Peter Normann Waages Bjerke-biografi I kampens glede (#358) som også er på Mammut.

Hans Børli, Skogsus (Aschehoug, 2015, #541)

«Skogens dikter» – Hans Børli – var født 1918, samme år som André Bjerke. For to år siden feiret vi begges 100-års jubileum. På årets Mammut kan du velge mellom to Børli-samlinger: Skogsus, med fotografier av Jørn Areklett Omre – eller Lys i vindall natt, dikt i utvalg ved Beathe Børli Karterud, illustrert med Kåre Tveters malerier.

Begge to er praktbøker og vil helt sikkert bli utsolgt rimelig fort. Jeg har og er svært glad i, Skogsus, derfor denne høyst subjektive anbefalingen.

Tone Hødnebø, Nytte og utførte gjerninger (Kolon, 2016, #549)

Tone Hødnebø er blant våre aller viktigste og profilert diktere. I 2018 mottok hun både den ærefulle Gyldendalprisen og kort tid etter, Vindtornprisen – landets mest høythengende lyrikkpris. Nytte og utførte gjerninger ble møtt av glitrende kritikker og ble nominert til Kritikerprisen. I Vårt Land skrev Knut Ødegård: – Tone Hødnebø med ny diktsamling etter åtte år er ei ­storhending i norsk lyrikk.

Det er sjelden Gyldendals lyrikkimprint, Kolon forlag, slipper godbiter til Mammut – så her er det bare å kjenne din besøkelsestid.

Stein Mehren, Kjærlighetsdikt (Aschehoug, 1997, #552)

Det er snart blitt tre år siden Stein Mehren forlot oss, 82 år gammel. Mehren hører utvilsomt til våre aller største diktere. Som for Hans Børli har Aschehoug valgt å legge ut to ulike utgaver på årets Mammut. Du kan velge mellom utgaven jeg selv innehar – og som jeg derfor anbefaler, eller Kjærlighetsdikt. Bilder (# 551). Begge utgavene er illustrert med bilder malt av Mehren selv. Igjen i likhet med Børli, er det all grunn til å anta at man her bør være tidlig ute, vil man sikre seg ei nydelig bok å ha i hylla.

Cecilie Winger (Red.), Kjærlighet. En dikterisk hyllest (Humanist, 2017, #552)

I etterdønningene av Valentinsdagen fortsetter vi igjen med kjærligheten. Alle ovennevnte, Bjerke, Børli, Hødnebø og Mehren, er selvsagt alle representert med egne bidrag i denne forfriskende antologien samlet av av bokbransjens fargefulle «altmuligkvinne», Cecilie Winger.

Rundt regnet 80 dikt av nesten like mange ulike diktere. De eneste som er representert med to dikt er nevnte Børli, Olav H. Hauge og Halldis Moren Vesaas.

***

Min kollega Vidar Kvalshaug har gått gjennom katalogen for å anbefale skjønnlitteratur, han anbefaler i tillegg ei samling jeg ikke har fått lest: Rune F. Hjemås / Mathias R. Samuelsen: Ny amerikansk poesi (Samlaget, 2019).

