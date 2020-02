Mammut: Kvasse kvinner og mimrende menn

Her er Vidar Kvalshaugs tips til ti skjønnlitterære bøker du skal vurdere å ta med deg fra Mammutsalget.

Mammut er her. Som vanlig var det så altfor mye vi gikk glipp av de forrige årene. Tiden som rant, bøkene som kom og forsvant ut av butikken. Mammut gir deg en sjans til å rette på både samvittighet, boksamling og ikke minst overrisle nysgjerrigheten. Vi har plukket ut de ti beste skjønnlitterære bøkene for voksne i årets Mammut-katalog. Her er de, uten noen spesiell rekkefølge:

Virginia Woolf: Mrs. Dalloway

Hvis du ikke leser Woolf på originalspråket, må du være nøye med oversetteren. Dette er Merete Alfsens oversettelse. Det er denne du skal ha. Mrs. Dalloway kler på seg til en fest og i løpet av denne dagen i sitt liv kler hun av den britiske sosieteten. Romanen er egentlig en fletting av to noveller og Woolfs kanskje mest kjente bok. Oversetter Alfsen holder liv i 1925 for deg, og i tillegg skal du lese den nye oversettelsen av Til fyret, som kom i en stilig, knall rosa pocket.

Maria Kjos Fonn: Kinderwhore

Et gjennombrudd for en rå og kresen forfatter som utforsker barndom på bekymringsfullt nivå. En roman om en far for mye og en mor for lite, skriver forlaget. Kinderwhore er en solid kombo av misbruk og omsorgssvikt, blir ikke sett av noen, en mors rusproblemer og en ung jente som må ta ansvaret. Senere ender hun i en selvdestruktiv og smertefull tenåringstid med angst, rus og depresjon. Kjos Fonn er ikke den eneste som skriver om temaet, men hun er kanskje den beste nå. Boka ble nominert til Brageprisen og oversatt til en rekke språk.

Rune F. Hjemås / Mathias R. Samuelsen: Ny amerikansk poesi

Følg med, dette er rytmene, lydene og smakene av vår tid – sett fra et USA som er et stykke unna Trumps narrativ. Hjemås og Samuelsen har funnet åtte sentrale poeter og oversatt dem til norsk for første gang. Begge har en sentral plass i Samlagets viktige serie av oversatt poesi. Slike antologier pleide å fungere som nyhetssentraler før i tiden, det var her man oppdaget framtida. Slik er det ennå, internett og Instagram har ikke røpet alt. Slik er det i alle fall med denne samlingen.

Benedict Wells: Ut av ensomheten

Kjøp inn kleenex. Dette er den mest rørende samtidsromanen du ikke har lest. Ta en trafikkulykke, tre foreldreløse barn på institusjon og en nydelig prosa som følger dem gjennom livet. Kleenex time! Benedict Wells heter egentlig von Schirach og er i slekt med dommeren og forfatteren og Hitlers ideolog. Han debuterte under nytt navn og litteraturen fikk all oppmerksomhet i Tyskland, som den fortjener. Boka er forøvrig anbefalt av John Irving, og Benedict Wells har lånt navnet sitt fra Homer Wells i Irvings Sirkusbarn.

Elena Ferrante: Kvelande kjærleik

Napolikvartetten var god, men Samlaget ga ut to svært gode romaner av Ferrante etter sin første suksess og de fikk dessverre ikke samme oppmerksomhet som kvartetten. Kvelande kjærleik er en av dem. Romanen foregår selvsagt i Napoli. En kvinne er der for å begrave sin mor, men får en telefonsamtale som gjør at hun begynner å undersøke morens siste dager – ja, hele hennes liv. Og livet er sjelden slik det ser ut fra avstand, er det ikke sånn?

Brit Bildøen: Tre vegar til havet

Trodde du ikke milde Brit Bildøen kunne være slem? Hovedpersonen i boka er fortvilet fordi hun får avslag på adopsjonssøknad, men begår en rekke pussige og infame gjerninger ved blant annet å starte overvåkning av saksbehandlerens liv og hus. Og hun skaffer seg nøkkel. Derfor blir det tidvis morsomt midt i den underliggende smerten. En av Brit Bildøens beste romaner.

Edvard Hoem: Liv andre har levd

Vi holder oss i forfatterfylket Møre og Romsdal: Det er ikke for sent å begynne på Edvard Hoems serie og her får du bok fire Liv andre har levd og neste bok Jordmor på jorda til en hyggelig pris. Resten finner du i pocket. Hoems utvandrerserie blir stående igjen som en litterær bauta, og den evner også å gi karrige liv her hjemme et visst skinn. Språket er av den beste nynorsken du kan lese i din tid på jorda.

Karl Ove Knausgård: Om året

Dette er de fire årstidsbøkene samlet i ett bind, Mammutsalgets tykkeste verk. Foreslått lesemåte er at du ikke tar alt i et jafs, slik han fikk oss til å gjøre med Min kamp, men leser den årstiden du er inne i. Dette er romaner, men også essyistikk, personlig henvendelse til en datter og mye av det du kjenner av Knausgård fra før.

Jón Kalman Stefánsson: Sommerlys – og så kommer natten

Han har fire nominasjoner til Nordisk råds litteraturpris og er den bestskrivende islendingen i vår tid. Han fikk et gjennombrudd i Norge med Gutten-trilogien, og nå skal vi til 1980-tallet på Island. Dette er faktisk forfatterens debutbok, men for en debut! Sommerlys er en samling fortellinger som er tråklet sammen til en forbløffende bok med innsikt i kjærlighetens irrganger, utveier, omveier og det å vokse opp, vokse til og vokse sammen.

Kirsten Thorup: Erindringer om kjærligheten

Vi holder oss i Skandinavia. Den danske veteranen Kirsten Thorup vant Nordisk råds litteraturpris med denne og det var en helt riktig avgjørelse. Som tittelen Erindringer om kjærligheten indikerer, møter vi en voksen kvinne som husker kjærligheten og forsøker å opprettholde et forhold til sin rebelske datter. Samtidig ser hun noe av seg selv i den opprørske, direkte, yngre kvinnen og blir tvunget til også å erkjenne livets forskjellige faser og at det kanskje ikke er alt ved hverandre – og seg selv – man skal forstå.