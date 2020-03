Lyrikklista for februar 2020

LYRISK: Selv Mammuten maktet ikke å dytte Trygve Skaug av pinnen.

Suksessen til Trygve Skaug har ikke gått upåaktet. De siste ukene har fenomenet «instapoesi» vært tema for verbal holmgang på kultursidene. Selv synes vi både Henning H. Bergsvåg og Helge Torvund har gitt bra kommentarer i våre spalter.

Under unike Skaug følger de store navnene fra Mammuten: Hans Børli, Olav H. Hauge, Stein Mehren, William Shakespeare, Dante Alighieri og Henrik Wergeland. Kjusa deg – som vi sier i Bergen, om du har hentet hjem en eller flere, av disse klassikerne. Det til en rimelig penge.

Vi må dermed lengre ned på lista for å finne nummer to av årets lyrikkutgivelser; fjorårets vinner av LOs kulturpris, Lars Ove Seljestads samling med den maleriske tittelen Lyden av stein som flyttar seg under vatn. Tredje bok av året er Nils-Øivind Haagensens Det uregjerlige, og som vår anmelder belønnet med en femmer på terningen.

Helt til sist er det å beklage at BOK365 ikke har hatt ressurser til å dekke Nordisk Poesifestival – Rolf Jacobsen-dagene på Hamar. I år med den fabelaktige danske, Henrik Nordbrandt som festivalpoet. Befinner du deg nær Hamar, kan du i dag, søndag høre Steinar Opstad delta under poesigudstjeneste i Domkirken klokken 11.00. Festivalen avsluttes med Stein A. Hevrøys foredrag om Rolf Jacobsens inspirasjonskilder (Skappels gate 2, kl 12:30). Vi håper å være sterkere tilbake neste år, men la oss da håpe at Poesifestivalen ikke sammenfaller med Krimfestivalen.

