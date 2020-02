LYRISK: Trygve Skaug er over alt. Boards og bokser med tekst over hele landet, ny plate og ny diktsamling. Opplaget på 5000 ble revet bort på tre dager. Dette er mye for en beskjeden kar fra Østfold.

Musikeren, forfatteren og poeten med 110.000 følgere på Instagram, er nå den suverent mestselgende lyrikeren i Norge og det er popstjernestørrelse over alle markedstiltakene. Lanseringen av hans siste bok Ikke slipp og tilhørende plate går slett ikke upåaktet hen: Skaug er med på store boards- og tekstbokskampanjer over hele landet merket med #verdensfinestepublikum. – Jeg vet ikke helt hva som skjedde, egentlig. Noen som hadde lyst til å «gønne på» litt, men jeg ville ikke ha bildet og navnet mitt noe sted. I stedet ble det hashtaggen #verdensfinestepublikum. Noen vil kjenne den igjen. Andre som ikke kjenner taggen, vil oppleve det som de får et dikt med på veien. Og det skader jo ikke? Sprøtt, absurd og hyggelig – Hva tenker du når du møter deg sjøl i alle kanaler og på boards? Det er litt popstjerne over dette? – Ja, nei, jeg har vel forsøkt å ikke oppsøke disse boardsene ennå. Jeg har alltid likt å holde meg under radaren, men det er blitt trøkk. Det er sprøtt, absurd og hyggelig at folk kjøper, følger og vil ha det jeg holder på med. – Hva er størst for deg nå, diktene eller musikken? – Det er samme univers, jeg er streng på formen når skriver sangtekster, men i dikt kan jeg være så kort som jeg bare vil. – Har du fått for mye å drive med? – Jeg har litt mindre tid enn jeg har ideer og det er noe som skjer i småbarnsfasen. Jeg har en skrivestue i en nedlagt fabrikk like ved der jeg bor, i et kollektiv av gründere. Og er vegg i vegg med en billakkerer som har spesialisert seg på amerikansk biler. Så det er spennende. – Aldri opplevd maken – Vi har aldri opplevd maken, sier Tine Kjær, direktør for skjønnlitteratur og barne- og ungdomsbøker i Cappelen Damm, og fortsetter: – Da Trygve Skaug kom til forlaget i 2019 var han en relativt ukjent forfatter. Så kom diktsamlingen Følg med nå som umiddelbart ble en stor suksess. Foreløpig er Følg med nå trykket i 12 000 eksemplarer. Den er også nominert til Uprisen 2020. – De 5000 første eksemplarene av årets bok Ikke slipp har så vidt forlatt trykkeriet før vi må snu oss rundt og trykke flere. Har noe slikt skjedd med lyrikk noen gang, spør Tine Kjær retorisk. – Det er ingen tvil om at Trygves direkte, nære og varme dikt rører noe i leserne. For lyrikksjangeren er det ekstra gledelig at vi får en folkelig poet som «debuterte» på Instagram som når så bredt ut blant bokkjøperne. Vi håper og tror at dette er starten på en ny vår for poesien. Denne sjangeren kler så godt å bli formidlet på både muntlig, tonesatt, på sosiale medier og i bokform. – Ikke slipp er en samling dikt om kjærlighet, trøst og lengsel, og igjen skriver Skaug på en måte som treffer bredt. Ny plate følger boka I tillegg til ny bok, slipper Skaug plata Sanger du skal få når du våkner: Det er mange måter å våkne på. For Trygve Skaug handler hver låt på plata om oppvåkninger han selv har hatt, på en eller annen måte. – Når lyset svir i øynene, selv om du kniper øyelokkene igjen. Det kan være på den vonde måten, idet jeg tok innover meg at barn som er like gamle som mine vokser opp i uverdige forhold i flyktningleiren Moria. I mars legger han ut på en omfattende norgesturné som ender opp med konsert i Operaen i Oslo.