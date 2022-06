Lunde med siste stikk i Klimakvartetten

I september avslutter Maja Lunde sin klimakvartett, som ble innledet med «Bienes historie» i 2015.

9. september avsluttes Maja Lundes klimakvartett med boka Drømmen om et tre.

Om handlingen i den fjerde boken, skriver Aschehoug:

«Tommy vokser opp i Svalbards brutale landskap, med to brødre han vil gjøre alt for – og en farmor som er hvelvets frøvokter. Å overleve like sør for Nordpolen krever mye, men det lille samfunnet har funnet sin form, de har for mange år siden kuttet kontakten med andre land og lever i pakt med naturen».

Kalenderen viser 2110 i dette fjerde romanverket fra forfatteren, som har gjort det stort med sine bøker som kan leses uavhengig – men som likevel hører sammen.

Mer enn fire millioner solgte

Bienes historie ble også det internasjonale gjennombruddet for forfatteren, som har solgt mer enn fire millioner bøker – og er oversatt til 40 språk.

Maja Lunde skriver også barnebøker, og hun og Lisa Aisatos årstidskvartett, innledet av Snøsøsteren (2018), ble en bestselger av dimensjoner.