Fra lærer til bokhandler

Hanne Haatuft har jobbet som lærer i over 20 år, men i vinter bestemte hun seg for å ta permisjon fra jobben og ta over Geilos eneste bokhandel, GeiloBok.

Da GeiloBok skulle selges tidligere i år, tok eierne kontakt med den trofaste kunden og bokentusiasten for å høre om hun var interessert i å ta over. Og selv om Hanne aldri hadde hatt noen plan om å starte bokhandel, sa hun ja til et møte for å snakke om muligheter for videre drift.

– Jeg har jo jobbet som lærer i 20 år, og har alltid trivdes med både fagene mine og det å jobbe som lærer. Så jeg hadde ingen plan om å skifte jobb! Men da jeg gikk derfra tenkte jeg bare at denne sjansen kan jeg ikke la gå fra meg. Dette vil jeg gjøre!

Helt ny er hun likevel ikke i bransjen. Hanne jobbet nemlig som ekstrahjelp i bokhandel da hun var yngre, og har alltid hatt en stor kjærlighet til både litteraturen og bokhandelen.

– Jeg hadde en boklig oppvekst, og har alltid lest mye bøker og vært glad i det. Også har jeg brukt GeiloBok mye, og alltid vært bevisst på å handle og bestille bøker lokalt.

Satser på barn og unge

– Tilbakemeldingen så langt har vært veldig positiv. Kundene sier at det er spennende å gå i hyllene. Det tror jeg handler om at vi tør å ta inn ting som ikke bare er nytt, ti på topp eller kjente forfattere, sier Hanne Haatuft.

Hun overtok Geilobok 15. mars i år, og var klar på at hun ønsket å rendyrke bokhandelen. Dermed kastet hun ut lekene, og tok inn et langt større utvalg bøker. Hun er derimot spesielt opptatt av å satse på de yngre leserne.

– En ting er at vi skal ha bredde på litteratur til voksne. Men det er like viktig å ha et bredt tilbud til barn og unge, og vie stor nok plass til det i bokhandelen. Det fortjener de! Å få neste generasjons lesere inn i butikken – og ha et bra tilbud til dem, både i kvalitet og kvantitet – det tenker jeg er kjempeviktig. Det å ha de riktige bøkene, som engasjerer, er helt avgjørende for å få barn til å lese. Det har jeg erfart selv med egne barn.

Store sesongvariasjoner

Hanne har bodd på Geilo i 22 år, og kjenner lokalmiljøet godt. Hun forteller at hun er opptatt av at bokhandelen skal tilby lokal litteratur og historie. Det kan være alt fra bøker om Bergensbanen, til årbøker for ulike grender og bøker skrevet av lokalpolitikere. Fremover håper hun også å ha flere litterære arrangementer med lokale forfattere.

– Selv om vi er et lite sted, er det mange spennende folk her. Jeg har allerede to ulike forfattere som har spurt om jeg vil ha bokbad eller lansering med dem.

Geilo er et lite tettsted med bare 2500 fastboende. Men det er også et svært populært feriested både for norske og utenlandske turister, hvor de i høysesongene kan bli oppimot det tidoblede. Hanne forteller at de store sesongvariasjonene merkes svært godt på omsetningen, og byr på både utfordringer og muligheter når det kommer til drift av butikken.

– Bare i påskeuka solgte jeg to og en halv ganger så mye som i hele mai! Så det er jo en veldig svingning. Da må man tilpasse varelageret etter det: Ha nok varer i perioder det selges mye, og et mindre varelager til de stillere månedene. Nå går vi mot en sesong hvor det antagelig kommer til å ta seg opp igjen.

Alle kommuner bør ha en bokhandel

Med bakgrunn fra både skole og politikk, er Hanne klar på at det må finnes bokhandler over hele landet.

– Jeg tenker at bokhandelen er et tilbud alle kommuner bør ha. Lesing bidrar til både kunnskap og kompetanseheving. Det er et dannelsesaspekt i det. Når det skjer store ting i verden – som krigen i Ukraina – så søker vi bakgrunnsinformasjon og kunnskap. Det kan du finne i bokhandelen. Så må det politisk jobbes strategisk for å skape rammer som gjør at også de mindre bokhandlene kan selge. Vi er for eksempel avhengig av en forutsigbar fastpris.

Hun påpeker at det selvfølgelig er mulig å få tak i bøker også andre steder, som på nett og i dagligvarehandel, men at dette ikke kan erstatte den fysiske bokhandelen.

– Det er noe med at det er en faghandel hvor du kan få hjelp til å finne de riktige tingene, og hvor man har et stort nok utvalg. Det er kjempeviktig, spesielt på et lite sted. Dette med leselyst har jo vært en politisk forankret strategisk satsning. Da må man også ha bokhandler som kan være med på arrangementer og tilby en bredde av litteratur. På den måte blir dessuten boka en naturlig gave til barn.

På spørsmål om hva som er det mest givende med å jobbe i bokhandel, svarer Hanne:

– Den morsomste kunden er den som kommer og ber om «en god bok.» Jeg er jo selv en sånn kunde som går inn i bokhandelen for å finne bøker jeg ikke visste var skrevet. For å se hva som finnes som jeg ikke vet om. Det er de bøkene jeg kommer ut med! Derfor er jo bredde viktig. Også er det grunnleggende at de som jobber i bokhandelen sitter på en fagkompetanse.