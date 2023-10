BARNEBOKPROFIL: Illustratør Isabell Martinsen tegner katter og vikinger i sagaen om å miste kontroll til mektige krefter, og reisen for å vinne den tilbake.

Isabell Martinsen (f. 1991) er illustratør og karakterdesigner. Martinsen debuterte som barnebokillustratør med Dyrehagedetektivene 1. Den hvite løven i 2019. Denne høsten har hun slått seg sammen med forfatter Odin Helgheim, skaperen av Ragnarok-serien, og skapt den første boken i eventyret om «katteguden» Frøya, Katteguden Frøya – en historie fra Ragnarok (Egmont).

– Hvorfor tegnet jeg denne tegneserien:

– Jeg ble kontaktet av Odin Helgheim som sa han hadde en veldig god idé til en tegneserie. Han fikk meg om bord med katter og vikinger, for det er faktisk så midt i blinken for meg som det går an å bli.

– Tre barnebok favoritter:

– Jeg synes jo Norge har fått en skikkelig fantastisk boom med tegneserier og noen av mine favoritter er Mia Myhr og barna som forsvant av Sara Hjardar. Den er creepy, skummel og skikkelig flott tegnet! W.i.t.c.h skapt av Elisabetta Gnone, Alessandro Barbucci og Barbara Canepa er også en av mine top tegneserier for barn. Dette var noe jeg leste selv da jeg var liten og de har klart å lage en historie så relaterbart til barn og tenåringers hverdagsproblemer samtidig være full av magi og fantasi. Brambly Hedge av Jill Barklem er også en av mine favoritter som består av bare er koselige greier.

– Sjekk ut:

– Absolutt løp og sjekk ut Rino og reisen til de dødes øy av Regine Toften Holst! Utrolig flott tegnet tegneserie om sjørøvere for barn! Morsom, kaotisk og ikke minst helt fantastisk tegnet.

– Hvordan jobber du:

– Jeg prøver å jobbe så «normalt» som mulig, så jeg jobber som regel fra 8 til 16 fra mandag til fredag. Når klokken blir 16 legger jeg ned blyanten for arbeid, og kanskje plukker jeg opp blyanten igjen til egen tegning litt senere på kvelden. Jeg tror det er viktig å ha gode rutiner og ikke minst ikke jobbe over tiden og i helger for å minimere sjansen for å bli utbrent.

– Min favoritt illustrasjon som jeg har laget:

– Det er nok denne! Det er en illustrasjon jeg lagde i gave til alle de jeg spiller Dungeouns and Dragons med, i det vi ble ferdig med en kampanje som varte i to år.

– Hvilken barnebok gjorde størst inntrykk på deg som barn og hvorfor?

– Dette var et vanskelig spørsmål, for det var en hel del! Men skal jeg påpeke en spesifikk så vil jeg kanskje si at Brambly Hedge av Jill Barklem gjorde sterke inntrykk. Det er bøker om noen små mus som bor i et stort tre på den engelske landsbygda. Illustrasjonene er så utrolig koselige. Enormt detaljerte illustrasjoner som får en familie med mus ikledd kjoler, hatter og kyser til å bli troverdig.

– Hvilken barnebok skikkelse ville du helst ha møtt?

– Jeg ville møtt alle musene i Brambly Hedge og forhåpentligvis hadde de invitert meg inn på egenlaget te, saft og nybakte boller. Det tror jeg hadde blitt riktig koselig!

– Hvem ville du helst ha vært?

– Kan jeg få lov til å si Frøya fra Katteguden Frøya? Hun er bare så kul, og kan både snakke og kontrollere dyr. Det er ganske så stilig.

– Hva må en virkelig god barnebok inneholde?

– Jeg synes en virkelig god barnebok skal inneholde noe skikkelig alvorlig, skummelt eller trist. Noe som er relaterbart til den virkelige verden og noe som leseren tar med seg videre i livet.

– På eventyr med Potter eller over de syv hav med Pippi?

– Absolutt på eventyr med Harry Potter, jeg blir så utrolig fort sjøsyk.