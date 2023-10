Story House Egmont inn i Forleggerforeningen

Story House Egmont med forlagsinntekter på rundt 40 millioner kroner, er nybakt medlem av Forleggerforeningen.

Egmont Norge eier ikke bare Cappelen Damm og TV2. Story House Egmont (SHE) er nok mest kjent som Norges største ukeblad-, magasin- og tegneserieforlag, men utgir også ca. 80-100 bøker i flere sjangre hvert år, både oversatt og på norsk. SHE er altså en del av Egmont som også eier Cappelen Damm, men tilhører en annen del av konsernet. De to konkurrerer derfor om både forfattere og rettigheter.

Bokomsetningen ligger årlig rundt 40 millioner kroner og utgivelsene kjennetegnes primært av bøker for barn, ungdom, unge voksne og godt voksne nostalgikere og tegneseriesamlere. Forlagsinntektene tilsier med dette at SHE plasserer seg på listen over landets ti største forlag.

Flere bestselgere

– SHE har flere bestselgere å vise til, blant andre Nordlys av Malin Falch og Ragnarok-serien av Odin Helgheim. Begge vinnere av ARKS barnebokpris og en del av den såkalt Nordic Manga-satsningen vår, forteller ansvarlig redaktør Kjell Frostrud Johnsen.

Johansen tillegger at SHE utgir alt fra pekebøker til de aller minste, lydbøker med Anne Cath Vestly og Torbjørn Egner, treningsbøker med Jørgine «Funkygine» Vasstrand og tegneseriebøker for voksne samlere med kjente serieskapere som Carl Barks og Don Rosa.

Oppfinnere og Edelmot

– I år har vi blant annet utgitt første bok i Edelmot-serien av Victor Sotberg og Odin Helgheim, Dragens Øye bok 3 av Cha Sandmæl og Ordbok for overlevelse av Ingeborg Senneset.

– Denne høsten er vi kanskje aller mest spent på andre bok i Oppfinner-serien av Lars Henrik Eriksen, Fjerde bok i den prisvinnende Ragnarok-serien av Odin Helheim og ikke minst Glasskongen av Inger Merete Hobbelstad, avslutter Kjell Frostrud Johnsen.

Glede i Forleggerforeningen

– Vi i Forleggerforeningen er glade for å få Story House Egmont med på laget. De er en forlagsaktør med lange tradisjoner og tung kompetanse. Med et bredt spekter av publikasjoner innen bøker og ulike tidsskrifter vil de berike forlagsfloraen i Forleggerforeningen, sier Bjørgulv Vinje Borgundvaag, samfunns- og myndighetskontakt i Den norske Forleggerforening.