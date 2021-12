Her er årets barnebok-favoritter

Det er mye fint å velge blant fra årets barnebok-utgivelser. Her er Nora Steenbergs utvalgte.

Det har vært mye å glede seg over i årets bokflora. I går presenterte vi Bok365-kritikernes voksenbok-favoritter: 37 gode bøker valgt av 11 anmeldere gjennom 2021. I dag er turen kommet til barnebøkene. Her er et knippe av Nora Steenbergs favoritter, anmeldt dette året:

David Sundin: Boken som ikke ville bli lest (Strawberry)

En bok som kvier seg for å bli lest byr på en av de store leseopplevelsene for barn denne høsten. Denne boken, på knappe 40 sider, var den mest solgte barneboken i Sverige i fjor. Den ble også kåret til Årets bok av svenske bokhandlere. Tross ikke-handlingen, er dette en av de morsomste barnebøkene på markedet nå. (Oversatt av Tora Morset)

Kjetil Indregard: Tikkens jul (Kagge)

Tikkens jul er Piken med svovelstikkene som møter Askepott, ispedd en god dose dickensk julestemning og Annie-esque karakterer. Men utrolig nok er dette knadd sammen til noe merkelig originalt – dessuten på gode bifigurer, som alle har sitt å stri med. At handlingen tillater rom for å etablere flerdimensjonale karakterer, med menneskelige mangler, løfter historien betraktelig.

Camilla Brinck: Musse & Helium: Mysteriet med hullet i veggen (Cappelen Damm)

Vi møter Musse og Helium, to mus som bor hjemme hos Camilla. Dette har vært en av de største barneboksuksessene hos söta bror de siste årene, solgt i over 800 000 eksemplarer bare siden 2018, og alle de fem bøkene i serien har toppet bestselgerlistene. En fornøyelig affære – perfekt til lesere i slukealderen. (Oversatt av Nina Aspen)

Nina Borge: Outlaster (Gyldendal)

Nina Borge debuterte i fjor med fantasyromanen Utbryterne, og er allerede denne våren aktuell med ny ungdomsroman. Den «vanskelige andreboken» er en samtidsroman, men har også trekk fra fantasiens verden, med dataspill i sentrum. Men også skolevegring. Og et dryss av forelskelse. Det er både engasjerende og troverdig.

Randi Fuglehaug og Anne Gunn Halvorsen: Drømmeprinsen (Aschehoug)

«Herregud, som jeg har savnet SKAM», er tanken som slår meg to sider inn i Drømmeprinsen. For det føles nemlig som å tre inn i nettopp det universet, av ungdommelige intriger og hormonelle avgjørelser, når man leser Randi Fuglehaug og Anne Gunn Halvorsens bokserie. Og det er ment som et stort kompliment. Andre bok i «Halve kongeriket»-serien er som en hjemme-alene-fest, som foregår helt på ungdommens premisser.

Christoffer Lamøy: Hjemsøkt (Gyldendal)

Christoffer Lamøys debutbok Hjemsøkt er rett og slett skumle saker. Den er grotesk. Noen ganger kanskje i overkant for grotesk. Men med en skikkelig creepy stemning, brå vendinger og et særdeles godt driv, er det vanskelig å legge boken fra seg. Lamøy gjør en god jobb med å skildre tenåringen Henrik, som står med ett ben i barnas verden og ett i de voksnes. Hans store hinder og frustrasjon i livet er at han stammer. En vaskekte pageturner.

Ida Tufte Michelsen: Alma Freng og en flyvende fars hemmelighet (Aschehoug)

Andre bok i serien om solfangeren Alma Freng skinner enda sterkere enn debuten. Det er en mer tempodrevet fortelling her enn i bok nummer 1, mye fordi mer står på spill for Alma enn tidligere. Michelsen beviser at hun er en mester på mystikk. Den underliggende krimfortellingen, med flere subplot, blir glimrende vevd inn i hovedhistorien, uten at det føles som om boken gaper over for mye.

Anna Fiske: Hvordan er det å være voksen? (Cappelen Damm)

Det er ikke vanskelig å huske sin egen nysgjerrighet på voksenlivet fra man selv var barn. Og kanskje misunnelsen over friheten de voksne virket å nyte. For voksne kan gjøre akkurat hva de vil, ikke sant? Anna Fiske besvarer barnas mest presserende spørsmål om voksenlivet med alvor og varme.

NORA STEENBERG