– Selv under tortur ville det vært vanskelig å velge en favoritt blant årets Spartacus-bøker, hevder Nichlas Cobb. Han gjør likevel et forsøk.

Vi ruller videre med vår Framsnakker-spalte, hvor vi utfordrer en rekke forlagsfolk til A) å løfte frem en bok fra eget forlag (og kun én) som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener, og B) å velge en bok fra et konkurrerende forlag. I dag Nichlas Cobb, salgssjef i Spartacus.

Imponerende reise

– Selv under tortur ville det vært vanskelig å velge en favoritt blant årets Spartacus-bøker, sier Cobb – Skal jeg likevel trekke fram én må det bli Geir Stian Ulsteins imponerende historiske reise langs Norges grenser. I Norge stein for stein vandrer forfatteren, og hans bror fotografen Tor Simen, langs vollgraver og murer ved våre viktigste forsvarsverker. Utforskningen av festningene er et strålende grep for å formidle norsk historie, ikke bare militært; vi får også innblikk i framveksten av byliv, håndverkstradisjoner, arkitektur og handel, og ikke minst hvordan impulser utenfra har påvirket byggingen av landet vårt siden middelalderen.

– Tok lang tid å fordøye

– Så vil jeg gjerne få trekke fram Anne Bitsch’ sterke bok Brorskapet, utgitt tidligere i år på Gyldendal. Jeg er selv oppvokst på Holmlia på 80- og 90-tallet, og vet at drapet på Benjamin Hermansen har satt dype spor i alle som kommer derfra. Boka tok meg tilbake til ungdomstida på en måte jeg ikke var forberedt på, og forfatterens formidlingsstyrke tvang fram en emosjonell reaksjon som det tok lang tid å fordøye. Boka burde være obligatorisk lesning i alle norske ungdomsskoler, kan man ønske seg det til jul?