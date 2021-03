Hekta på italiensk rørlegger

I dag fyller Gert Nygårdshaug 75 år. De neste 25 årene satser han på å plukke alle de 120 SuperMario-stjernene.

Det er 55 år og over 40 bøker siden han debuterte. Og i dag fyller Gert Nygårdshaug 75 år. Vi går rett på sportsspørsmålet: Hva føler du nå?

– Hva jeg føler nå? En sitrende glede til den dagen samfunnet åpner såpass at man kan gå ut og ta seg et glass eller tre med gode venner/venninner. Tenker også at denne pandemien sannsynligvis har gjort noe med de fleste av oss, forhåpentligvis også noe positivt, sier jubilanten til BOK365.

Stort sjanger-spenn

Forfatteren fra Tynset debuterte allerede i 1966, bare 20 år gammel, med diktsamlingen Impulser. Siden har det blitt en rekke utgivelser i flere sjangere. Temaene i bøkene spenner vidt, fra krim til norske folkeeventyr, fra økologi til filosofi, arkeologi, religion og politikk. Størst suksess har han hatt med Mino-trilogien, som Mengele Zoo er en del av. Og med krimbøkene om gourmeten Fredric Drum og hans skarpe etterforsker-onkel, Skarphedin Olsen.

Hva velger Nygårdshaug selv som høydepunktene i sitt forfatterliv?

– Det har vært mange høydepunkter, og vanskelig å skille ut noen få. Men stort var det da min italienske forlegger kom sammen med en bunch journalister og en kasse vin opp til min fiskeplass på Tynset. Det ble tre svært lystige dager, kan jubilanten berette. – Mange øyeblikk fra mine mange opphold i regnskogen i Amazonas rager også høyt.

Selger fremdeles

Mengele Zoo ble ble i 2007 kåret til «Folkets favoritt» og «Tidenes beste bok i Norge» i et samarbeid mellom NRK, Dagbladet og Norsk litteraturfestival. Boken handler om regnskogbarnet Mino Aquiles Portoguesa. Faren lærer ham å jakte på sommerfugler, men en dag rammes landbyen deres av en katastrofe. Mino må rømme, og tar seg ut i den store verden. Etter hvert blir han grunnlegger av «Mariposa-bevegelsen», og begynner å terrorisere makthaverne som står bak ødeleggelsen av skogene og økologien.

Romanen er fremdeles svært aktuell:

– Mengele Zoo er solgt Serbia, Kroatia, Tyskland, Danmark, Sverige under lock down. Jeg har også solgt filmrettighetene til Chimera, Nygårdshaugs spenningsroman om et hissig virus som kan ta livet av oss her på jorda, kunne agent Trude Kolaas i IMMA (Immaterial Agents) berette til BOK365 sist høst.

Volga og SuperMario

– Vi har alle noe ugjort her i livet. Har du en drøm du gjerne vil realisere?

– Om ikke så mye direkte er ugjort, jeg har vært heldig som har opplevd såpass mye i livet, så er en cruisetur på Volga fra Moskva til St. Petersburg høyt på ønskelisten. Dessuten skulle jeg svært gjerne ha plukket alle de 120 stjernene i SuperMario 64, er faktisk veldig hekta på den italienske rørleggerens farefulle oppdrag! Tro det eller ei, sier altså jeg, en 75-åring, men det er faktisk sant.