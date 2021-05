Virtanen trekker saken mot Memo

– Det er rett og slett full retrett fra Fredrik Virtanen, bekrefter advokat Jon Wessel-Aas til VG.

Det blir ikke noe av rettssaken Fredrik Virtanen hadde anlagt mot Cissi Wallin og Memo forlag. Søndag formiddag – midt i pinsen – kom plutselig beskjeden om at Fredrik Virtanen og hans norske advokat Carl Bore har meddelt tingretten at de trekker saken fullt ut.

Det var i fjor høst at Fredrik Virtanen meldte at han ville gå til sak. Én uke før saken skulle opp for tingretten, gjør han nå retrett.

Les også: Saksøker Wallin og Memo

Lexow: Full seier

Memo-forelegger Marie Lexow skriver på sosiale medier at forlaget ser dette som en full seier. Samtidig synes Lexow det er leit at Cissi Wallin nå likevel ikke får anledning til å sannsynliggjøre og føre bevis for anklagene i en sivilrettslig sak i Norge, der hun blant annet ville føre en rekke vitner:

— For Memo forlag har dette vært en svært prinsipiell sak, og vi var forberedt på å forsvare bokutgivelsen i så mange rettsinstanser som nødvendig. Cissi Wallins selvbiografi, Alt som var mitt (Memo, 2020), en motbok til Virtanens egen selvbiografi, Uten nåde – en ransakelse (norsk utgave, Gloria, 2019) var etter vår soleklare mening godt innenfor ytringsfriheten og den retten vi mener at alle mennesker har, nemlig retten til å fortelle sin egen historie, slik man har opplevd den.

Takker advokater

Marie Lexow retter samtidig en varm takk til Memo Forlags advokater fra Lund & co som har bestått i saken; Jon Wessel-Aas, Hilde K. Ellingsen og Kristina Vågen Fiskum.

VG, som først meldte nyheten, har i kveld forsøkt komme i kontakt med Fredrik Virtanens norske advokat Carl Bore – men uten å lykkes.