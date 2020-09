– Trekker ikke boken

Krever unnskyldning fra norsk utgiver og at Cissi Wallins bok trekkes fra markedet: Det vil ikke skje, fastslår Memo Forlag.

Det blåser friskt rundt utgivelsen av Cissi Wallins Alt som var mitt. Nå har forfatteren, forlaget Memo og duoen bak forlaget – Geir og Marie Lexow – mottatt brev fra advokat Carl Bore med krav om unnskyldning og å trekke boken i løpet av en uke.

– Det stemmer at vi nå har mottatt et brev fra en norsk advokat som på vegne av sin svenske klient krever at vi skal trekke boken fra markedet samt gi hans klient en offentlig unnskyldning, sier forlegger Geir Lexow. Han gir svar på direkten: – Vi kommer ikke til å trekke boken – det ville ha vært et tap for ytringsfriheten og Cissi Wallins rett til å fortelle sin egen historie.

– Belyser taushetskultur

«Boken er grovt ærekrenkende og lovstridig», heter det i brevet fra advokat Bore, hvor han henviser til dommen som ble avsagt mot Cissi Wallin 9.12.2019 i Stockholms tingsrätt.

– Som vi også har presisert i et eget forord i den norske utgivelsen, tar forlaget ikke stilling til skyldspørsmål i saken, som allerede har vært gjenstand for stor offentlig oppmerksomhet både i Sverige og Norge. Vi utgir Cissi Wallins bok fordi den, uavhengig av skyldspørsmål, tar opp og belyser mer generelt taushetskulturen rundt voldtekt og seksuell trakassering av jenter og kvinner, møtet med rettsvesenet og kvinners rettssikkerhet i vårt samfunn. Derfor er dette en svært viktig utgivelse, sier Geir Lexow til BOK365.

(Foto Cissi Wallin: Jezzica Sunmo)