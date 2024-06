Forfatterforeningene går til sak mot Forleggerforeningen

Etter brudd i forhandlingene om ny skjønnlitterær normalkontrakt, vil de tre skjønnlitterære forfatterorganisasjonene nå ta Forleggerforeningen til retten.

Det var like før jul i fjor at de tre skjønnlitterære forfatterforeningene; Forfatterforeningen (DnF), Forfatterforbundet (FF) og Norske Barne- og Ungdomsforfattere (NBU) brøt forhandlingene med Forleggerforeningen om ny normalkontrakt.

I løpet av våren har det følgelig vært arbeidet i et nedsatt Tvisteutvalg med å finne løsninger og en felles plattform, uten at dette har lykkes.

Bok365 er kjent med at Forleggerforeningen har sendt et forslag til protokoll fra Tvisteutvalget, men at forfatterorganisasjonene ikke har villet godkjenne protokollen. I stedet varsler nå skribentorganisasjonen at de vil ta Forleggerforeningen til retten, og at Forleggerforeningen er presentert et prosessvarsel.

– Vi er en varm forsvarer av normalkontraktene

– Forleggerforeningen er en varm forsvarer av normalkontraktene. De fremmer bredde, mangfold og kvalitet i norsk litteratur, og er en del av fundamentet i det norske litterære systemet, sier administrerende direktør for Forleggerforeningen, Trine Skei Grande. Hun fortsetter:

– Vi er derfor svært overrasket og synes det er urovekkende at de tre skribentorganisasjonene nå vil gå til sak. Det er urovekkende at vi ikke kan løse dette i forhandlinger, og i stedet må bruke tid og krefter i rettssalen.

Skei Grande sier hun nå er bekymret for at de skjønnlitterære forfatterne setter hele normalkontrakten i spill:

– Norge er det siste landet i verden med normalkontrakter som bygger på solidaritet. Våre normalkontrakter er unike og sikrer norske forfattere likebehandling og trygghet. Med inntektene fra bestselgere har forlagene kunnet støtte og utgi flere smalere titler og forfatterskap.

Beste standardbetingelser i verden

– Forleggerforeningen ønsker å ta vare på normalkontraktene, som gir norske forfattere de beste standardbetingelser i verden, fastholder Skei Grande.

– På sakprosafeltet klarte vi gjennom krevende forhandlinger med de faglitterære forfatterne å bli enige om en moderne og forenklet normalkontrakt for sakprosa. Det er vi glade for. Vi har i flere år forsøkt å forenkle og modernisere også den skjønnlitterære normalkontrakten, men registrerer nå at de skjønnlitterære forfatterorganisasjonene vil ta dette for domstolene i stedet for ved forhandlingsbordet.

Hun mener foreningene heller burde stå samlet, og ikke knive seg imellom.

– Vi trenger mer samarbeid innen litteraturfeltet, ikke rettssaker. Den store utfordringen vi bør stå sammen om er å få flere til å lese flere bøker, avslutter Forleggerforeningens administrerende direktør.

Bok365 har forsøkt å få de tre forfatterforeningene i tale, men de kun bekrefter at de har sendt prosessvarsel, og ønsker å sende ut en felles uttalelse i løpet av morgendagen.