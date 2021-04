– For tidlig å spekulere

– Vi har alltid støttet opp under fastprisen. Om vi noen gang skifter standpunkt på dette, vil det skje etter grundige vurderinger, sier Strawberry-sjef Alexander Even Henriksen.

– Fastprisen er et av flere forhold som diskuteres med Konkurransetilsynet. Det er altfor tidlig å spekulere i hvordan denne prosessen ender, og derfor heller ikke noe vi bruker energi på nå, sier administrerende direktør Alexander Henriksen i Strawberry Publishing, som en kommentar til gårsdagens oppslag om den pågående dialogen med Konkurransetilsynet.

– Har alltid støttet fastprisen

VG omtalte i går et konfidensielt brev til Konkurransetilsynet, hvor et forslag om at Bonnier og Strawberry forplikter seg til å ikke sette fastpris på bokutgivelser luftes som et av flere mulige «avhjelpende tiltak» for at den svenske bokgiganten skal få godkjent sitt oppkjøp av Strawberry Publishing.

– Vi har alltid støttet opp under fastprisen. Om vi noen gang skifter standpunkt på dette, vil det skje etter grundige vurderinger av hvordan det slår ut for alle deltakere i bokmarkedet, sier Henriksen.

– Urovekkende

Andre aktører i bokbransjen er ikke like beroliget etter de siste bevegelsene:

– Det er veldig spesielt at Bonnier ovenfor Konkurransetilsynet foreslår at Strawberry ikke følger fastpris. Det kan kanskje klinge godt hos Konkurransetilsynet, men å forholde seg til det på ramme alvor, det går bare ikke, sier Heidi Marie Kriznik, leder i Forfatterforeningen. Hun legger til: – En avtale med tilsynet kan uansett ikke trumfe noen fremtidig lov. Faste bokpriser er kjernen både i en bokbransjeavtale og en boklov. Og blir det en boklov eller litteraturlov vil den loven gjelde for alle forlag – også dem som står utenfor Forleggerforeningen. Forslaget fra Bonnier er urovekkende. Fastprisen utgjør royaltygrunnlaget til forfatteren, ikke tull med det grunnlaget! Forfatternes økonomi er uforutsigbar nok som den er.

– En av pilarene

Hun får følge av Forfatterforbundet-leder Eystein Hanssen, som også tror boklov ligger som en sikring i bakkant:

– Fastprisen har vært og er en av pilarene i det norske, litterære systemet. Det vil ha vidtrekkende konsekvenser å endre på dette, og vårt utgangspunkt er at vi støtter opp om bokavtalen. Det er vel også sannsynlig at vi får en boklov i løpet av neste regjeringsperiode. Da vil en problemstilling som den som nå trekkes opp ikke være relevant.