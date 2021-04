Konfidensielt brev: Foreslår Strawberry-fremtid med fripris

SUKRER PILLEN FOR KONKURRANSEMYNDIGHETENE: I et konfidensielt brev til Konkurransetilsynet foreslår Bonnier og Strawberry at de ikke vil sette fastpris på bokutgivelser.

I et konfidensielt brev til Konkurransetilsynet foreslår Bonnier og Strawberry at de vil forplikte seg til å ikke sette fastpris på bokutgivelser som et tiltak for at den svenske bokgigantens oppkjøp av Stordalen-forlaget skal gå gjennom, melder VG.

Ifølge avisen sendte advokatfirmaet Arntzen de Besche før helgen et brev til Konkurransetilsynet på vegne av Bonnier Books og Strawberry Publishing, der de kommer med flere forslag til tiltak som kan bidra til å få godkjent oppkjøpet av Petter Stordalens norske forlagshus.

Innholdet er sterkt i strid med hva Strawberry Publishings ledelse tidligere har kommunisert om å slå ring om det norske systemet med fastpris og normalkontrakter, selv om forlaget sist sommer meldte seg ut av Forleggerforeningen. Også sentrale forfatter-skikkelser i Strawberry, som Jørn Lier Horst og Tom Egeland, har frontet at deres nye forlagshus er tilhengere av de grunnleggende prinsippene i bokavtalen.

Ber om konfidensialitet

I dokumentet VG har fått innsyn i, vises det blant annet til et møte med Konkurransetilsynet 13. april der Bonnier Books og Strawberry Publishing presenterte forslag til flere tiltak som kan få oppkjøpet til å gå gjennom.

I brevet bes det om at dette behandles konfidensielt med begrunnelse i at «et brudd med den norske fastprisordningen for bøker, som nevnt i møtet, er kommersielt utfordrende». Et av tiltakene som foreslås er nemlig at Strawberry Publishing forplikter seg til å ikke sette fastpris på bokutgivelsene sine – stikk i strid med den norske bokavtalen, skriver VG.

Bekrefter dialogen

Konkurransetilsynet bekrefter innholdet i dialogen:

– Ja, kort oppsummert foreslår de at Strawberry forplikter seg til å ikke følge fastprisordningen. Så må vi nå vurdere om dette er et tiltak som er egnet til å fjerne våre bekymringer for oppkjøpet, sier avdelingsdirektør for finans og kommunikasjon i Konkurransetilsynet, sier Gjermund Nese til VG. Administrerende direktør Alexander Even Henriksen i Strawberry Publishing bekrefter dette overfor VG.