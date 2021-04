Straks klart for Nextory-launch

Brikkene begynner å falle på plass i den norske Nextory-operasjonen. Magnus Nytell & Co har så langt fått med seg alle større forlag – minus Gyldendal.

– Vi jobber for fullt med Bokbasen, slik at alt skal bli klart for lansering så fort som mulig. Her og nå kan vi ikke gi noen eksakt dato, men det blir veldig snart, sier Magnus Nytell, som er internasjonalt innholdsansvarlig i Nextory, til Bok365.

Svenskbaserte Nextory blir første store utfordrer til strømmetjenestene Storytel og Fabel her hjemme, og deres nært forestående ankomst var tidvis også tema i forrige ukes rettssak mellom Gyldendal/Lydbokforlaget og Jørn Lier Horst. Nextory ble lansert i begynnelsen av september 2015, med gründer Shadi Bitar ved roret.

Aanestad blir innholdssjef

– I arbeidet med bøker og forlag vil Karianne Aanestad være vår norske content manager. Karianne har 10 års erfaring fra Tanum bokhandel. Hun har også jobbet for Kagge og Universitetsforlaget, sier Nytell, og legger til at også han selv fortsatt kommer til å ha kontakt med de norske forlagene.

Fremdeles mangler det noen hoder for å komplettere det norske laget:

– Jakten pågår etter et lokalt team på tre personer, til å jobbe med markedsføringen, sier Nytell, og legger til: – Det meste av arbeidet med appen og digital markedsføring vil bli håndtert av vårt globale team, som jobber mot mange land.

Land nummer åtte

Norge blir det åttende landet Nextory går inn i. Størst er strømmetjenesten i hjemlandet Sverige, hvor de og nettopp Bookbeat fighter om andreplassen bak Storytel. Også i Finland opplever Nextory en stadig sterkere penetrasjon. Ellers er strømmeselskapet også inne i Danmark, Tyskland, Nederland, Østerrike og Sveits.

I dag har Nextory rundt 40 ansatte i Sverige, i tillegg til samme antall hoder i India.

Så sent som i november hentet Nextory inn 165 millioner svenske kroner i en nyemisjon.

– Fra «begge sider»

– Hva vil skille Nextory fra Storytel og Fabel i Norge?

– Jeg er overbevist om at det finnes rom for flere dyktige aktører i Norge. Vi skal være et langsiktig, fremgangsrikt salgsledd for bøker, som både forfattere, forlag og konsumenter skal ha glede av. Den store forskjellen sammenlignet med de andre strømmetjenestene er jo at vi kommer til å ha bøker fra «begge sider». Det vil si at vi har alle tilgjengelige strømme-titler fra både Cappelen Damm og Aschehoug/Oktober – og dessuten fra mange andre spennende forlag. Mitt håp er at bokmarkedet kan vokse, når konsumentene vet at «alle» bøker finnes hos en strømmetjeneste.

– Hvor mange lydbøker finner man hos dere fra start?

– Slik det nå ser ut, kommer vi til å ha rundt 270 000 lyd- og e-bøker på norsk og engelsk ved lansering. Deretter håper i å kunne fylle på med enda flere spennende bøker.