– Må være i stadig bevegelse

– Bokbransjen må være nysgjerrig, fleksibel og ydmyk, sier Bonnier-topp Håkan Rudels, som nå står midt oppe i norske forlagsforviklinger. Men han forsikrer at Bonnier Books befinner seg på "a happy place".

– Denne type prosesser er ikke min favorittsysselsetting, og de pleier å ta tid. Så også her.

Det er Bonnier Books-toppsjef Håkan Rudels’ ordknappe kommentar til den pågående prosessen i Konkurransetilsynet, rundt Bonniers oppkjøp av Strawberry Publishing.

Bonnier befinner seg, med sine enorme ressurser, i en spesiell og komplisert konkurransesituasjon i Norge. Man eier et stort forlag sammen med en av sine to største nordiske konkurrenter (Egmont), med et indirekte eierskap i den andre store nordiske konkurrenten (Storytel/Norstedts) gjennom Cappelen Damms 50 prosent i norske Storytel, samtidig som man kjøper aksjemajoriteten i en av Cappelen Damms største konkurrenter, Strawberry.

– Noen betraktninger rundt dette?

– Saken er den at vi ikke er uvante med å være konkurrenter på visse områder eller land, og samarbeidspartnere på andre områder eller land. Er man pragmatisk, er min erfaring at det pleier å fungere utmerket, sier Håkan Rudels.

Digitaliseringsgrad og innovasjonsevne

– Hvordan ser du på et eierskap i Strawberry, ved siden av eierskapet i Cappelen Damm? Kan det være duket for konflikt, i og med at fort blir mistenkt for å prioritere forlaget hvor man er majoritetseier?

– Min erfaring er at forlagsbransjen i det store og hele, og ikke minst relasjonen mellom forleggere/forlag og forfattere, er mer kompleks å styre enn kun gjennom våre prioriteringer. Vi er gjerne flere alternativer for forfattere og i salgsleddet på de markedene vi finnes.

– Du og Bonnier har jo god erfaring og solid kompetanse med virksomheter i fripris-land. Ville du innerst inne ønsket større fleksibilitet i det norske markedet – altså frie eller friere bokpriser?

– Vi har stor erfaring fra ulike typer markeder, med så vel fripris som fastpris. Egentlig er ikke dette det store spørsmålet. Det viktigste er digitaliseringsgrad, interesse for kulturen i det store og hele, og fremfor alt innovasjonsevnen hos forlag og forhandlere, sier Rudels.

Har startet enestående godt

– Da dere flagget kjøpet av Strawberry i Norge, uttalte du at «Norden er vårt hjemmemarked. Å kunne styrke vår posisjon i Norge er strategisk viktig for oss.» Din vurdering av Bonniers posisjon i de nordiske landene akkurat nå?

– 2020 var et av de sterkere årene i Bonnier Books’ historie. Dette året har startet enestående godt, posisjonen vår i Norden er sterk, forlagene våre går bra, utgivelsesplanene våre er fine og vi har veldig mye spennende på gang. Og personlig synes jeg det er fantastisk moro å være utfordrer i Danmark, en posisjon vi ikke er vant til å ha. Så totalt sett er vi på «a happy place» hva Norden angår. Med det sagt: Halvparten av Bonnier Books’ omsetning kommer fra land utenfor Norden.

Tøff konkurranse

– Jeg mener generelt at det er veldig viktig at bokbransjen forstår konsekvensene av det som skjer rundt oss. Konkurransen fra andre typer medier har aldri vært større, billigere og mer attraktiv enn nå. Det investeres i film, musikk, TV og spill, på et nivå vi aldri tidligere har opplevd. Dette møter vi hver dag, Den eneste måten å møte dette på, er som forlag og forhandlere å være innovative, relevante og interessante, sier Håkan Rudels. – For å oppnå dette, trenger vi en bransje som er nysgjerrig, fleksibel og ydmyk, og som er i stadig bevegelse. Det gjelder i aller høyeste grad også Norge. Men midt oppe i alt dette handler det til syvende og sist om å jobbe med de beste forfatterne, og sammen med dem gi ut interessant og relevant litteratur.

BookBeat til Norge?

Lydstrømming har blitt «det nye gullet» i nordisk bokbransje. Bonniers indirekte eierskap i den norske grenen av strømmetjenesten Storytel er nevnt. Fabel har vært på banen noen år, og nå kommer også Sveriges tredje største aktør hit til lands. Men nummer to, Bonniers egen strømmetjeneste BookBeat, er det foreløpig tyst rundt her.

– Nextory åpner straks i Norge. Har du norske ambisjoner med BookBeat?

– Vi har ingen slike planer.