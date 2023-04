– En norsk, en svensk og en dansk bok

KRIMANBEFALING: Thomas Enger anbefaler krim fra hele Skandinavia – men sniker også inn noen britiske klassikere.

Thomas Enger skal bruke påsken på å pusse på den femte boken i serien om Alexander Blix & Emma Ramm, som han skriver i kompaniskap med Jørn Lier Horst. Boken får tittelen Offer.

– I Offer blir Blix kontaktet av en mann som vil tilstå at han har drept en kvinne som forsvant for to og et halvt år siden. Beviset – et bilde – har han lagt i Blix’ postkasse. Men han vil ikke melde seg for politiet. At Blix ikke er politimann lenger, spiller ingen rolle; det er kun Blix han vil kommunisere med. Det er ting som tyder på at han kjenner godt til Blix’ fortid. Snart dukker det opp et halvt nedgravd lik, og Blix må sjonglere sitt eget vitebegjær med motstanden han får fra politihuset – siden han ikke kan jobbe som politimann lenger. Og Emma … vel, hun blir fort opptatt med sitt eget mysterium etter at en 15 år gammel jente tar kontakt og vil ha hjelp til å renvaske sitt drapsmistenkte stefar. Og det, skal det vise seg, er ikke så lett…, sier Enger om bokens handling.

– Hva må en god krim inneholde?

– Først og fremst en hovedperson (eller to) som det går an å heie på, men det må også være et mysterium som vekker nysgjerrighet utover det rent ordinære, altså at noen er døde – drept, formodentlig. Noe som overrasker, virker vanskelig … Det er fint å dytte hovedpersonene inn i et hjørne det kan virke vanskelig å komme ut fra. Og så gjerne skru det til enda noen hakk etter hvert som romanen skrider fram.

– Hva konsumerer du av krim på andre plattformer?

– Jeg er mest på strømmetjenestene, enten det er lydbøker eller TV-serier. Har nesten sluttet helt å se på lineær TV (unntatt sport).

– Krimlesing eller krimskriving i påsken?

– Ja takk, begge deler. Jørn og jeg er på oppløpssiden på Offer, så veldig mye fri blir det ikke. Men jeg har alltid minst én krimbok liggende på nattbordet (eller åpent på lesebrettet).

Thomas’ tre egne krim-favoritter:

– I påsken gleder jeg meg til å kaste meg over Katrine Engbergs Det Brennende Bladet. Katrine er jeg blitt godt kjent med etter hvert, og hun skriver knakende godt. Det blir spennende å se hva hun har funnet på i den nye serien hennes.

– Jeg skal også lese Samuel Bjørks Hitra. Samuel – eller Frode, som han heter – er en av de aller beste krimknekter vi har her til lands. Det er alltid et høydepunkt å dykke ned i bøkene hans. Og så skal jeg ta en titt på Ulf Kvenslers Sarek, fordi han virker som en spennende forfatter, og en veldig fin fyr.

– Da har vi altså en norsk, en svensk og en dansk bok. Det var vel egentlig ikke svar på det du spurte om, når jeg tenker meg om. Tradisjonelt sett har forfattere som Agatha Christie, P.D James og Henning Mankell vært viktige for meg når det gjelder å hente fram den riktige påskestemningen. Kanskje jeg skal plukke fram en av dem også? Uansett håper og tror jeg det blir en kriminelt fin påske.

