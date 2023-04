KRIMANBEFALING: – Et godt valg både for krimelskere og alle som sier de «aldri leser krim», sier Tom Egeland om en av sine krimfavoritter.

– 666 kommer i slutten av mai og er en thriller der en fundamentalistisk sekt tvinger arkeolog Bjørn Beltø til å oppspore originalmanuskriptet til Johannes’ åpenbaring. Sekten mener at menneskeheten har ventet lenge nok på dommedag og Jesu annet komme, og det blir opp til Beltø å stanse dem, forteller Tom Egeland om sin våraktuelle bok.

– Hva må en god krim inneholde?

– Spenning, troverdige karakterer og godt språk. Og gjerne noen overraskelser.

– Hva konsumerer du av krim på andre plattformer?

– Jeg ser mye krim, og for så vidt også andre ting, på Netflix, HBO og Apple TV.

– Krimlesing eller krimskriving i påsken?

– Begge deler. Jeg skal korrekturlese 666, men er så smått i gang med å planlegge min neste roman. Og så gleder jeg meg til å lese Bror Hagemanns Ved elva, som er en slags krim.

Toms tre egne krim-favoritter:

– Det er så uendelig mye å ta av. Jeg har pleid å svare Rosens navn, Hendelser ved vann og Frøken Smillas fornemmelse for snø. Men her er noen nye favoritter:

Hervé le Tellier: Anomalien.

– Jeg leste Anomalien i fjor sommer og ble slått i bakken av hvor smart og velskrevet den er. Mystikk, spenning, science fiction, religionsvitenskap og filosofi innpakket i et lekent, elegant språk.

Mikael Niemi: Koke bjørn.

– Rar tittel, men for en nydelig bok. En historisk krim i et drømmende, poetisk språk. Et godt valg både for krimelskere og alle som sier de «aldri leser krim». Jeg ble bergtatt av Niemis lyriske penn.

Ulf Kvensler: Sarek.

– Kvensler er en erfaren svensk manusforfatter og regissør, men med debutromanen Sarek markerer han seg også som en kløktig krimforfatter. Sarek vil nok hindre deg i å legge ut på tur i villmarken.

