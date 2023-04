– Denne kan fort bli en ny favoritt

KRIMANBEFALING: Ellen G. Simensen leser denne påsken en norsk krimkollegas nyeste bok – og den ligger an til å bli en ny favoritt.

Ellen G. Simensen debuterte i fjor som krimforfatter, og nylig lanserte hun bok to i Lars Lukassen-serien, Den navnløse arven. Den er solgt til Sverige og begynt å høste gode anmeldelser her hjemme.

– En DNA – test fører til at en person får et tosifret antall ukjente halvsøsken avdekket. Nære relasjoner settes på store prøver når familiehemmelighetene kommer opp i lyset. For noen skal dette får livsendrende konsekvenser. En gynekolog blir funnet brutalt myrdet i en fertilitetsklinikk på Ringerike. Saken bringer Lars Lukassen inn Norges taushetsbelagte sæddonorsystem. Et system med konsekvenser noen gjerne ser forblir i tausheten. Lars har heller aldri kjent sin far. Saken fører ham inn i ubesvarte spørsmål om identitet og opphav som skal bli utfordrende å håndtere, forteller Simensen om bokens handling.

– Hva må en god krim inneholde?

– Gjerne noe uhygge som får deg til å sitte litt på kanten av stolen. Krim bygger enten opp til drap, eller så er vi med på oppklaringen av drap, men en god krim for meg har flere lag den vil formilde. Det kan gjerne være fra et samfunnsperspektiv og/eller fra et mellommenneskelig plan krydret med en god dose spenning.

– Hva konsumerer du av krim på andre plattformer?

– Jeg ser krimserier, thrillere/spenningsfilmer og true crime – dokumentarer via ulike plattformer. Britisk krim er ikke å forakte, heller ikke dokumentarer som «Eva bak sperringene» for å lære mer om kriminalteknisk arbeid i en norsk kontekst. Hører også krimbøker på lydbok til og fra jobb.

– Krimlesing eller krimskriving i påsken?

– Ja, takk begge deler. Jeg våkner tidlig, også i ferier, og starter ofte dagen med å lese på senga. Siden det er ferie kan jeg lese litt ekstra. Deretter trener jeg nok pilates, eller noe annet som måtte friste, og så setter jeg meg ned med krimskrivingen, eventuelt i motsatt rekkefølge.

Ellens tre egne krim-favoritter:

– Å, dette er alltid vanskelig for det er så mye bra. Men akkurat nå leser jeg Ørjan N. Karlssons nyeste krimroman Det siste stykke hjem. Den har en sterk nerve som knyttes til en rekke forsvinningssaker som jeg liker godt. Samtidig er språket godt, og naturrammen i nord bygger oppunder både spenningen og stemningen. Denne krimromanen kan fort bli en ny favoritt.

– Sam Lloyd, Minneskogen er en krimroman med høyt spenningsnivå der karakterene kryper innunder huden på deg. Den har til tider en poetisk språkstil som også maner frem uhyggen.

– Nikolaj Frobenius, Svanesang er en spennende psykologisk thriller der vi trekkes inn i en overklassefamilie der identitet, hevn og en skjult fortid setter rammen.

