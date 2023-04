– Perfekt under solen i hytteveggen

KRIMANBEFALING: Riverton-nominerte Ingrid Berglund slår et slag for en kvinnelig krimkollega.

– En skygge på min grav er andre bok i serien om dødsboadvokat Oda Krohg og hennes aldrende kompanjong Reidar Simonsen, forteller Ingrid Berglund. Hun ble tidligere i år nominert til Rivertonprisen for romanen – som følger paret mens de skal fordele boet til en tidligere krigshelt.

– Og lenge ser alt ut til å gå bra – hadde det ikke vært for Odas aldri hvilende nysgjerrighet. Den som får henne til å gjøre noen undersøkelser rundt et maleri som dukker opp på merkelig vis. Maleriet har en hemmelig historie som har ligget begravd på Rjukan siden krigens dager, og der hvor det er dype hemmeligheter, er det også løgn og livsfarlig bedrag. Oda og Reidar vikles til slutt så langt inn i dramaet at de selv blir en del av det. Og kanskje var det nettopp det som var intensjonen helt fra starten av …

– Hva må en god krim inneholde?

– For meg har en god krim en interessant protagonist som jeg også liker, en historie som bærer seg selv uten å måtte støttes opp av meningsløs vold, en løsning som er naturlig og ikke bare trekkes opp av hatten mot slutten, og gjerne både håp og en liten flørt slengt inn.

– Hva konsumerer du av krim på andre plattformer?

– Jeg må se historien for å få den ordentlig inn, så utenom bøker blir det tv og strømming.

– Krimlesing eller krimskriving i påsken?

– Ja takk, begge deler. Da jeg har brukket håndleddet blir det ingen skipåske for min del, så for å gjøre meg fortjent til After-ski kan jeg ikke bare sitte i hytteveggen og lese andres krim, jeg kommer også til å plotte litt på neste bok. I tillegg skal jeg være førsteleser for min krimsøster Anita Berglunds nye manus, For din skyld. Jeg gleder meg stort.

Ingrids tre egne krim-favoritter:

– Dette spørsmålet er alltid så vanskelig å svare på, for det er et hav av gode norske og utenlandske bøker jeg kunne trukket frem. Så jeg går for det som umiddelbart dukket opp i hodet i dag.

Den tause pasienten av Alex Michaelides.

– Boken drar deg inn i den menneskelige psyke med en gang, kaster deg rundt og spytter deg ut igjen uten at du helt skjønner hva du har lest før siste side. Kraftfull og interessant.

Et offer til Molok av Åsa Larsson.

– Jeg har lest flere bøker i serien om statsadvokat Rebecka Martinsson, og liker alle veldig godt. Rebecka er en spennende hovedperson, intrigen er sammensatt og vokser gjennom boken, og det gode vinner til slutt.

Fallesjuke av Randi Fuglehaug.

– Jeg har ikke rukket å lese oppfølgeren Tonedød ennå, men en krim sprekkfull av morsomme betraktninger av den litt vimsete hovedpersonen Agnes Tveit, må jo passe perfekt under solen i hytteveggen.

