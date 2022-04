– En god ungdomsbok må kile i magen

Etter å ha jobbet tett med unge stjerner i flere år, begynte hun som publisist i Gyldendal. Nå har Kirsti Kristoffersen skrevet ungdomsbøker om «å crushe» på kjendiser.

Kirsti Kristoffersen fikk jobben da Gyldendal lyste ut en ledig stilling med det uvanlige navnet «publisist». Publisist er en slags manager, forklarer hun, altså midt i blinken for Kristoffersen som tidligere jobbet i managementet til blant andre tvillingkjendisene Marcus og Martinus. Nå debuterer hun som forfatter med serien Kjendiskjæreste, om Karoline med K som faller pladask for superkjendisen Mathias.

Hvem: Kirsti Kristoffersen

Aktuell med: Kjendiscrush, første bok i serien Kjendiskjæreste (Cappelen Damm)

– Med Kjendiscrush som nettopp kom ut, oppfølgerne Kjendiskjæreste og Kjendisgossip, som kommer i juni og august, er det vel rett og rimelig å si at du debuterer med en trilogi! Når bestemte du deg for å skrive disse bøkene?

– Ideen om å skrive om det å være kjæreste med en superkjendis, har jeg hatt i kanskje ti år. Og etter å ha jobbet veldig tett på unge superstjerner, ble den enda mer definert. Men jeg hadde antakelig aldri begynt å faktisk skrive, om jeg ikke hadde fått sjansen til å fortelle om ideen i begynnelsen av 2020 og Cappelen Damm sa «dette høres gøy ut, begynn å skrive». Så all kudos til Sara Rudeng og Margit Skretteberg som hadde trua, og redaktøren min Marianne Kaurin. Og trilogi? Det skjedde fordi jeg ikke klarer å fatte meg i korthet, jeg skrev altfor langt og det måtte deles opp. Men nå er jeg jo veldig glad for det, og koste meg veldig med å komme opp med titlene.

– Hvilken barne- eller ungdomsbok fortjener mer oppmerksomhet?

– De får masse fortjent oppmerksomhet, men jeg synes at enda flere burde lese bøkene til Siri Pettersen. Jeg mistenker at mange tenker at de ikke er «en sånn som leser fantasy», og iallfall ikke når det er for ungdom, men det er liksom for bra til å la være. La oss kalle det skikkelig god og spennende eventyrfortelling i stedet, kanskje det hjelper?

– Hva må en skikkelig god ungdomsbok inneholde?

– Jeg synes det må kile litt i magen. Enten det kiler av spenning, latter eller forelskelse, man skal føle seg ordentlig underholdt. Og så slår jeg et slag for de rene, ukompliserte virkelighetsfluktene, å gi barn og ungdom en mulighet til å drømme seg skikkelig bort i en bok. Det finnes vitterlig mer enn nok av ting å bekymre seg for i den virkelige verden.

– Hvilken barnebok gjorde størst inntrykk på deg som barn?

– Jørgen + Anne er sant av Vigdis Hjorth. Jeg fikk den av naboen, som jobbet på lageret til Bokklubben og pleide å putte bøker til meg i postkassa i blant. Jeg leste den om og om igjen, og henter den fremdeles fram av og til for å huske det der suget i magen den ga meg. Boblere er Kaperøya av Kjersti Scheen, Kabalmysteriet av Jostein Gaarder og Skyggebøkene til Maria Gripe.

– Hvilken barnebokskikkelse ville du helst ha møtt?

– Pippi! Som liten ville jeg nok stått og beundret henne med litt skrekkblandet fryd på avstand. Hun er jo alt jeg selv gjerne skulle vært på den alderen, tøff og usjenert og fryktløs.

– Og hvem ville du helst ha vært?

– Også Pippi. Av alle de samme grunnene som over. Jeg har pådratt meg litt mer Pippi-guts med årene, heldigvis.

– Ville du våknet midt på vinter’n i Mummidalen, eller hoppet over helvetesgapet med Ronja Røverdatter?

– Det blir helvetesgapet med Ronja. Har faktisk ikke noe forhold til Mummi-universet, tror jeg ville følt meg mye mer hjemme i Mattisborgen.