Rivertonprisen til Heine Bakkeid

«St. Avenger» sikrer Heine Bakkeid den gylne revolveren.

Årets Riverton-revolver endte i nord, hos Heine T. Bakkeid – oppvokst i bygda Belnes i Gratangen i Troms – og senere i Kvæfjord. Bakkeid får Rivertonprisen for sin fjerde Thorkild Aske-krim St. Avenger (Aschehoug), i konkurranse med flere av våre mest profilerte krimforfattere.

«Norsk krim på sitt beste»

Juryen – bestående av Hans H. Skei (leder), Sarah Natasha Melbye og Kurt Hanssen – skriver følgende: «Årets prisvinner slutter seg på den ene siden fint til den lange rekken av prisvinnende romaner fra 1972 og framover, men samtidig er det utenkelig at en så komplisert og kompleks krimroman kunne ha blitt utgitt på 1970- eller 1980-tallet. Både hva fortellemåte, handlingsutvikling og personskildring angår, er vinnerboken typisk for norsk krim på sitt beste. Det gjelder også dette at hovedpersonen sliter med store mentale utfordringer, og er en skadeskutt og utsatt og deprimert politimann som er fradømt og fratatt all ære og må kjempe for overhodet å gå videre.»

– Jeg er utrolig stolt og glad for at St. Avenger ble kåret til fjorårets beste kriminalroman av Rivertonjuryen. Skulle jeg gjette, ville jeg også sagt at Thorkild Aske selv, i hvert fall i et kort øyeblikk, følte seg bortimot mellomfornøyd med oppmerksomheten, sier Heine Bakkeid.

Solgt til 18 land

Bakkeid debuterte i 2005 med ungdomsromanen Boblejim – spesialagenten. Uten puls (2006) var hans første roman for voksne. I tillegg har han skrevet ungdomsromanen Hjerteknuseren (2008) og fire bøker i «Dr. Schnabels krønike» – Vampyrjegeren (2010), De dødes hus (2011), Eksorsisten (2012) og Knokkeløya (2013).

Det store gjennombruddet kom med Jeg skal savne deg i morgen (2016), med den tidligere avhørslederen Thorkild Aske i hovedrollen, var Bakkeids første krimroman. For nummer to i serien om Aske, Møt meg i paradis, ble Bakkeid nominert til Rivertonprisen 2018. Nummer tre, Vi skal ikke våkne, kom i 2019. St. Avenger er den fjerde boken i serien.

Bakkeid ble tidlig i sitt krimforfatter-løp hentet inn til svenske Salomonsson Agency, og Thorkild Aske-bøkene er nå solgt til 18 land.

Sterkt finaleheat

Bakkeid fikk prisen i konkurranse med et sterkt finaleheat. De øvrige nominerte var Terje Bjørangers Kalifatet. (Cappelen Damm), Samuel Bjørks Ulven. (Cappelen Damm), Jan-Erik Fjells Ringmannen. (Bonnier) og Anne Holts Det ellevte manus (Gyldendal).

Rivertonprisen, «Den gyldne revolver», deles ut årlig av Rivertonklubben for det beste arbeid innen norsk kriminallitteratur. Det er Rivertonklubbens egen jury som utnevner vinneren. Rivertonklubben ble startet i 1972. Rivertonprisen er et samarbeid mellom Rivertonklubben, Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen.

Lurt trill rundt

Videre i juryens begrunnelse heter det blant annet: «År om annet dukker det opp krimforfattere som fra første bok skriver seg inn i toppsjiktet av norsk krim. En av disse fikk Rivertonprisen i fjor for sin andre bok; en annen av de nye talentene får i år prisen for sin fjerde roman med samme hovedfigur. Bøkene om Torkild Aske har fengslet lesere og imponert krimkjennere fra debutboken til den boken som får prisen for 2021 – Heine Bakkeids St. Avenger – en litt kryptisk, men meningsbærende tittel som lett og med god grunn leder tankene til Stavanger.

For det er der det foregår, både i nåtid og for fem år siden. Boken har med andre ord et dobbelt perspektiv, en førstepersonfortelling som søker svar på hva som skjedde for fem år siden samtidig som det som skjer når Aske er tilbake i Stavanger henger nøye sammen med det som skjedde før og som aldri ble oppklart. Fordi alt stoppet opp for fem å siden da Aske som utsendt fra Spesialenheten for politisaker blir lurt trill rundt, og politimannen som var anmeldt forsvant. Men fem år etter dukker liket av politimannen opp; Aske haster til Stavanger, og så viser det seg at fortiden ikke er død; den er ikke engang fortid.»