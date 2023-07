– Det er semivirkelighetsnært

Å være tegneserieskaper og profesjonell fotballspiller er noe Noor Hoelsbrekken Eckhoff mener er to lidenskaper som godt kan forenes.

Og det gjør Noor Eckhoff med tegneserieboken Noor blør for drakta, som slippes på Strand forlag – som «Pondus»-far og fotballfantast Frode Øverli er blant dem som står bak.

– Gjennom tegneserien min forsøker jeg å skape humor ut av det å tilhøre et prestasjonsmiljø og alt som hører til i livet som aktiv toppidrettsutøver, forteller hun i forordet, der hun mener det er mulig å lage humor ut av det meste, inklusive livet som proffspiller i Italia.

Semivirkelighetsnært

Noor Eckhoff byr i tegneseriebokdebuten på kostelige episoder med fanbrev med lugubre skader, dommerskrekk, comeback etter skade – der en rund mannlig trener klyper hovedpersonen i magen og fastslår at hun «har kost seg» og rivalisering.

– Du kaller det semivirkelighetsnært?

– Jeg tar utgangspunkt i fotballmiljøet, og egen hverdag, og ting jeg opplever. Idrettsmiljøet kan by på fantastiske opplevelser, men dessverre også ubehagelige opplevelser, selv om de heldigvis er i fåtall. Selv om jeg har vært skånet for det, har jeg venninner som har mer ubehagelige historier, sier Eckhoff – og røper overfor NTB at «Kost deg»-historien har skjedd med folk hun kjenner.

– Jeg er blitt spurt om jeg har et budskap – og da svarer jeg at tegneserier er en fin mulighet til å kaste lys over det som ikke er like sunt i idretten. Personlig har jeg stor tro på humor som virkemiddel, som en veldig spiselig måte å fremme noe på overfor de fleste.

Konkurranseinstinkt

I forordet skriver Noor Eckhoff også at hun tror mange kan relatere seg til alle de følelsene og tankene man som utøver kjenner på når det går bra og når det går dårlig, uansett om man spiller fotball eller ikke.

For Eckhoff kom tegningen aller først. Hun tegnet ideen hun kunne holde en blyant, har moren fortalt. Så begynte unge Noor med fotball som syvåring.

– Det var litt etter jentene i nærmiljøet mitt, som hadde begynt året før. Først var det bare en sosial greie, men det tok ikke lang tid før interessen bare vokste. Jeg var ikke blant de beste, født sent på året og litt mindre som jeg var, og med et år senere start enn de andre. Men det var mestringsfølelsen som drev meg: Når man har jobbet hardt med noe og så løsner det – og man lykkes: Den følelsen drives jeg veldig av, sammen med et utrolig stort konkurranseinstinkt.

Humor naturlig

Noor Eckhoff ler godt når hun forteller om hvordan hun alltid skulle bli bedre enn de andre rundt henne, helt fra barnefotballdagene.

– Jeg løfter frem det i Noor blør for drakta. Det er morsomt å karikere meg selv, hvordan jeg alltid går inn for full konkurranse om alt – fordi jeg ikke klarer å la være. Og det gjelder ikke bare fotball! Jeg har alltid testet mye ulikt når det gjelder tegning, men alltid falt tilbake på å tegne mennesker og ansikter, og lage fortellinger. Det falt naturlig at det ble humorstriper.

23-åringen er Inter Milan-proff med 61 aldersbestemte landskamper for Norge, og ble kalt opp til A-landslaget i Hege Riises første landslagstropp i september i fjor, da Norge sikret billetten til sommerens fotball-VM.

– Jeg elsker hverdagen til en toppidrettsutøver, som er veldig rutinepreget og kort og godt består av å trene – og deretter prestere. Mestringsfølelsen får man ikke alltid medalje eller pokal for, men den gjør alt verdt det.

Passer sammen

Om de to tilsynelatende veldig forskjellige karrierene – lagspill, og det å sitte alene og tegne – sier hun:

– Nettopp det at fotball er så utrolig sosialt og et lagspill, og at tegningen er et mer ensomt type yrke, gjør at de passer så bra sammen. Når man kommer hjem fra en dag med laget og har vært oppå folk hele tiden, kommer jeg hjem til alenetiden. Det er helt perfekt.

Hun startet tegneseriekarrieren på Instagram. Første innlegg med tegneseriestripe delte hun 18. juli 2021, og da hadde hun begynt å tegne dem fire måneder tidligere. I starten var temaene litt blandet, men det spisset seg raskt til å handle om fotball.

– I takt med at jeg ble plukket opp av Strand forlag, som sendte meg melding etter å ha sett stripene mine på Instagram, ble jeg guidet mot det. Der fant jeg seriens tydeligste identitet.

Karikere kritikerne

– Det er veldig moro og spennende å gjøre dette. Det er første gang for absolutt alt, og det morsomste med serien er å høre responsen fra andre.

I tegneserieboken er det også gitt plass til tips og intervjuer med noen av Norges fremste kvinnefotballprofiler, som Barcelona-proff og landslagsspiller Caroline Graham Hansen, fotballpresident Lise Klaveness og Norges første kvinnelige fotballproff Sif Kalvø. Om Eckhoff tror den kan inspirere andre?

– Det håper jeg den kan, samt gi større positivt fokus på kvinnefotballen, sier hun og medgir at hun vet det finnes mange negative holdninger.

– Som utøver vet jeg at de er der, men det er ikke vits i å bruke energi på det. Hovedfokuset må være det som skjer på banen. Skal jeg bruke det til noe, så er det som inngang til tegneserien – å karikere kritikerne!