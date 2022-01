Bør åpne for netto-royalty?

– Vi lever i en tillitsbransje, sier Alexander Even Henriksen. Han liker ikke royalty-rabalderet han ser og åpner for en fornyelse av avtale-tenkingen.

– Jeg liker det slett ikke, og spør meg selv om hva de faktisk tenker. Dette handler ikke om fortolkninger og forglemmelser. Det handler om brudd på normalkontraken. Og med det alvorlige tillitsbrudd. Normalkontrakten er enkel og tydelig, den – og opererer med ett unntak til å fravike royalty-satsene: ved realisasjon, altså lagertømming – ikke ved vanlige kampanjer.

Bonnier-sjef Alexander Even Henriksen er ikke særlig glad over royalty-striden som har rast den siste tiden.

Etter at Klassekampen først publiserte en sak (bak mur) om forlagenes praksis med dumping av royalty, som ble etterfulgt av medieoppslag i blant andre VG, gikk DnF-leder Heidi Marie Kriznik ut i BOK365 og beskrev dette som «et skammelig ran» – etter å ha mottatt flere henvendelser fra bekymrede medlemmer. Både enkelte forleggere og Forleggerforeningen har avvist en slik beskrivelse.

– Går ut over alle forlag

– Noen vil kanskje beskylde deg for å være part i saken her?

– Jo, jeg ser at jeg kan mistenkes for å ha vikarierende motiver – etter som jeg både har Jørn Lier Horst og Unni Lindell her på et relativt nystartet forlag, og begge har vært sentrale i denne saken. Men det handler faktisk ikke om det.

– Hva handler det om?

– Det handler om at vi lever i en tillitsbransje. Dette må alle vi i forlagene ta på det største alvor. Vi har privilegier og vi har kollektive avtaler. Vi kan ikke da inngå avtaler, for så å føre forfatterne bak lyset for å berike oss selv. Slikt går ut over alle forlag.

Kun ved realisasjon

Henriksen mener enkelte forlag har påberopt seg en frihet og et handlingsrom de ikke har på dette området:

– Jeg viser til det advokat Hans Marius Graasvold har uttalt i denne saken: «Forlaget kan ikke under noen omstendighet, selv ikke med varsling eller samtykke fra forfatteren, redusere den avtalte royaltyprosenten. Dette kan de kun gjøre der det er snakk om realisasjon, sluttsalg av en bok. Kampanjesalg av bøker, som for eksempel under det store boksalget Mammut, er ikke sluttsalg,»

– Må gjenvinne tilliten

Han tror en boklov-runde og nye utfordringer på bokmarkedet også kan åpne for en ny og radikalt annerledes normalkontrakt:

– Vi kan eksempelvis tenke å beregne ut fra nettopris, slik som i Sverige, og justere opp royalty-prosentene. Da sitter forfatter og forlag i samme båt. Man regner en royalty ut fra de pengene forlaget faktisk får. Dette vil være forenklende og skape et godt tillitsforhold, sier Alexander Even Henriksen. – Enkelte svenske forlag opererer nå med royalty på tvers av formatene – altså samme royalty-trapp uavhengig om det er innbundet, pocket eller digitalt. Da vet forfatteren at forlaget vil forsøke å utnytte alle muligheter maksimalt.

Men før vi kommer dit er det en jobb å gjøre, ifølge Henriksen:

– Nå må forlagene faktisk rydde opp og sørge for å gjenvinne tilliten. Ikke nekte, ikke bagatellisere, ikke skyve under teppet. Forlag skal være forfatternes beste venn og beskytter.