ROYALTY-RABALDERET: Unni Lindell ønsket totalgjennomgang. Aschehoug Litteratur sender ut 5000 royaltyoppgaver i året, og sier en generell gjennomgang av disse ikke er mulig.

Tidligere har både Maja Lunde vært ute og uttalt at hun har tapt flere hundre tusen kroner på gal royalty-praksis. Deretter hevdet Jørn Lier Horst at han var blitt forledet til å godta lavere royalty fra sitt daværende forlag, Gyldendal. Nå fyrer Unni Lindell av en bredside: – De har innhentet lov til å selge bøkene billigere ja, men ikke til å bryte normalkontrakten og gi oss en skamløs, ulovlig royalty.

Fikk en kald skulder

– Jeg henvendte meg vennlig til Aschehoug og ba om hjelp til å gå gjennom mine royaltyoppgaver, men fikk en iskald og avvisende skulder fra Åse Ryvarden. Jeg har måttet gå til advokat Hans Marius Graasvold for å få hjelp, og feil royaltyutbetaling er allerede identifisert. Advokaten jobber videre med saken, sier Unni Lindell til BOK365.

Åse Ryvarden avviser at Aschehoug bryter normalkontrakten.

– Aschehoug følger normalkontrakaten. Unni Lindell henvendte seg og ønsket at vi skulle gå gjennom hennes royaltyoppgaver, men uten henvisning til noe konkret, sier hun.

5000 royaltyoppgaver

Ryvarden forteller at Aschehoug Litteratur alene sender ut 5000 royaltyoppgaver i året. Det er derfor ikke mulig å foreta en generell gjennomgang.

– Vi ba Unni Lindell komme tilbake dersom hun hadde kunnskap om feil, og lovet at vi skulle følge opp det. Vi sendte også royaltyoppgaver på nytt etter hennes ønske, siden har vi ikke hørt noe fra Lindell, sier Ryvarden.

– Forfatterne får årlig sine royaltyoppgaver, hvor all relevant informasjon framkommer, sier Ryvarden og legger til at hun håper alle leser disse nøye, og at Aschehoug står til disposisjon for å oppklare eventuelle spørsmål: – God og transparent samhandling er viktig for gjensidig tillit og vi ønsker å bidra til det. Håpet er at vi snart kan sette oss ned ved forhandlingsbordet og oppklare misforståelser.

Oktober-gjennomgang

Flere forlag har oppdaget feil i royaltyutbetalingene. Oktober var allerede i gang med å granske royaltyutbetalingene da Anne B. Ragde ringte dem forrige mandag.

– Oktober går gjennom alt, og de har funnet mange feil. Det gjelder en god del forfattere, men Oktober ordner opp, de altså, selv om de er Aschehoug-eide, sier Ragde til BOK365.

Hun vet ikke ennå hvor stort beløp det er snakk om.

– Berlinerpoplene-serien min solgte som hakka møkk, så hvis de finner feil her, er det nok en god del.

