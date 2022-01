Tror forlagene blir merkevarer

UKAS BOKFJES: Forlegger Lennart Krohn-Hanssen i Frisk forlag tror at forlag i framtida kan vokse fra å være «anonyme» utgivere til å bli merkevarer.

Vår stafettpinne reiser videre. Sist sendte Simone Stibbe i Skald forlag den til forlegger Lennart Krohn-Hansen i Frisk forlag.

Hva jobber du mest med akkurat nå?



– Vi er inspirert av Fredric Laloux og hans bok Reinventing organisations som ser på organisasjoner som en organisme i utvikling heller enn et hierarki. Så i det siste har mye av tiden gått med på å se hvordan vi som forlag kan nyttiggjøre oss disse ideene, både med tanke på ansatte og forfattere. Eksempelvis fikk forfatterne selv bestemme hvilken veldedig organisasjon som fikk én krone per solgte bok i 2021, og det ble barnekreftforeningen.

Samtidig er vi i innspurten på redaktør Malene Vilnes første egne utgivelse, Når den du saknar mest er deg sjølv. Hun skriver så godt om følelser jeg tror vi alle til tider kjenner på, så det er en bok vi virkelig gleder oss til å dele med leserne.

Bokbrøken: Hvordan er dine lesevaner – hvor stor andel av boklesingen er forbundet med jobb og hvor mye er ren fornøyelse?



– Jeg må ærlig innrømme at det blir nok timer med lesing i løpet av arbeidsdagen, så på fritiden blir det meste av «lesingen» gjort via lydbøker. Da drømmer jeg meg gjerne vekk i fantasy eller sci-fi.

Trekk frem en i bokbransjen du virkelig verdsetter – og hvorfor?



– Journalist og forlegger Einar Røhnebæk har vært en fantastisk person å bli kjent med. Som samtalepartner har hans kunnskap vært uvurderlig når vi har forsøkt å forstå litt mer om bransjen vi har kommet inn i, samt å sette våre egne mål litt mer i perspektiv.

Hvis du skulle løfte frem en virkelig god bok du har lest det siste året – hvilken velger du og hvorfor?

– Med fare for å henge litt etter, så hadde jeg veldig mye glede av å lese Sapiens av Yuval Noah Harari. Han trekker noen fantastiske linjer gjennom evolusjon og historie, og det har vært utgangspunkt for mange spennende samtaler i etterkant.

Hva ville du helst blitt spurt om? Og hva ville du svart?

– Hvordan ser fremtidens forlag ut? Da kunne jeg svart at jeg tror at vi over de neste årene vil se at forlag vokser fra å være «anonyme» utgivere av bøker, til å bli merkevarer som både leserne og forfatterne har et tydelig forhold til. Det krever at vi som forlag blir enda bedre på å bygge fellesskap, rom der alle parter føler seg velkomne.

Lennart Krohn-Hansen sender stafettpinnen videre til redaktør Iselin Kleppestø Thorsen i Hertervig forlag.